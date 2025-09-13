ชวน ออกตัวแล้ว หนุนมาร์ค คัมแบ๊กหัวหน้าปชป. ราเมศ ยันแค่สมัครสมาชิก ไม่ต้องยกเว้นข้อบังคับ 

“ราเมศ” เผย “ชวน”-สมาชิก หนุน “มาร์ค” คัมแบ็กนั่งหัวหน้าปชป. เชื่อสามารถนำพาพรรคได้ อ้างข้อบังคับพรรค “อภิสิทธิ์”สมัครสมาชิกมีสิทธิลงแข่งหัวหน้า ไม่ต้องขอยกเว้น
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 นายราเมศ รัตนะเชวง อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกพรรค กล่าวถึงกรณีกระบวนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หลัง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ลาออกจากหัวหน้าพรรค ว่า เรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคประชาธิปัตย์นั้น หลักการในเรื่องนี้ พรรคเปิดกว้างให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการเสนอตัวเข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และ กก.บห.พรรค รวมถึงกรณีบุคคลที่เคยเป็น กก.บห. เคยเป็นรัฐมนตรีในนามพรรค เคยเป็น ส.ส.ในนามพรรค หากปัจจุบันยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค เนื่องจากได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วสามารถเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง กก.บห. ได้เลย ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่ต้องยกเว้นข้อบังคับแต่อย่างใด
นายราเมศ กล่าวด้วยว่า เช่นกรณีของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ลาออกจากพรรคไปก่อนหน้านี้ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็สามารถเสนอชื่อลงแข่งขันเป็นหัวหน้าพรรคฯได้เลย เนื่องจากท่านเคยเป็นหัวหน้าพรรคฯ เคยเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรค เคยเป็น ส.ส.ในนามพรรค ไม่มีเหตุจำเป็นต้องงดเว้นข้อบังคับแต่อย่างใด และเป็นไปตามข้อบังคับพรรคข้อที่ 30 ที่ระบุให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่สมาชิกที่มีคุณสมบัติข้อใด ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1.เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหารพรรค 2.เป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค 3. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรค 4.เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีในนามพรรค และ5. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พรรคส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง
“ขณะนี้พรรคฯอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เชื่อว่าการเปิดกว้างให้สมาชิกพรรค อดีตสมาชิกพรรคที่ประสงค์จะกลับเข้ามาร่วมงานกับพรรค เป็นแนวทางที่ดีในการนำพาพรรคก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่งกระบวนเลือกตั้งก็จะเป็นไปตามข้อบังคับพรรค โดยส่วนตัวผมและนายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคฯรวมถึงสมาชิกพรรคเป็นจำนวนมากที่ต้องการสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคฯในสถานการณ์เช่นนี้ เชื่อว่าจะสามารถนำพาพรรคไปในวันข้างหน้าได้” นายราเมศกล่าว
นายราเมศ กล่าวต่อว่า ส่วนการลาออกจากหัวหน้าพรรคของนายเฉลิมชัย นั้นก็เคารพในการตัดสินใจของท่าน และโดยส่วนตัวได้ร่วมงานกับนายเฉลิมชัยมาเป็นเวลานาน ท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ทุ่มเททำงานให้พรรคมาโดยตลอด ก่อนที่นายเฉลิมชัยจะมาเป็นหัวหน้าพรรค ก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสำคัญที่สนับสนุนงานของพรรคในทุกเรื่อง ซึ่งทุกคนทราบดี ทั้งนี้ตนได้ส่งข้อความไปหานายเฉลิมชัย เป็นกำลังใจให้และไม่ว่านายเฉลิมชัยจะอยู่ในสถานะใดในพรรคก็ยังรักและเคารพเช่นเดิม
