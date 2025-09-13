สีหศักดิ์ เข้าพรรคภท. ถกนโยบายก่อนแถลงสภา ชี้ เปิด-ปิด ด่าน ต้องดูท่าทีกัมพูชารับผลจีบีซีหรือไม่

สีหศักดิ์ เข้า พรรคภูมิใจไทย ถกนโยบายก่อนแถลงสภา เล็ง คุยเปิด-ปิดด่าน หลังโซเชียลกระหน่ำไม่เห็นด้วย บอก รอดูท่าทีกัมพูชายอมรับผล “จีบีซี” หรือไม่ ย้ำ ความปลอดภัยปชช.ชายแดนสำคัญสุด
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 13 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่รมว.ต่างประเทศ เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย และให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้คงจะมาคุยกันเรื่องนโยบาย ที่เตรียมนำไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ถามว่า เรื่องของชายแดนจะต้องมีการพูดคุยกันด้วยหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า “คงต้องคุยกันอยู่แล้ว” ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีมีกระแสเรื่องปิด-เปิดด่าน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าเราต้องดูผลของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ก่อน ซึ่งดูจากผลที่ออกมาก็ดี และต้องดูว่าเขาจะปฏิบัติตามหรือไม่ ที่สำคัญคือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ และเราก็มาพิจารณามาตรการอื่น
เมื่อถามว่า ส่วนตัวมองเรื่องการปิด-เปิดด่านชายแดน อย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องคุยกันก่อน และย้ำว่าดูจากผลการประชุม GBC ที่พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ปฏิบัติหน้าที่รมว.กลาโหม ไปร่วมประชุมมา ต้องดูว่ามีการปฏิบัติตามนั้นหรือไม่ แต่โดยทั่วไปผลการประชุมก็ออกมาดี อยู่ที่การปฏิบัติ
ถามว่า หลายฝ่ายกดดันไม่อยากให้เปิดด่าน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าเราต้องมาดูกันก่อนว่าสิ่งที่คุยกัน เขาจะปฏิบัติตามนั้นหรือไม่ ซึ่งต้องยอมรับว่ามีประเด็นที่สร้างสรรค์หลายเรื่อง และสุดท้ายคือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
เมื่อถามว่า แต่ที่ผ่านมาทางกัมพูชาไม่ค่อยจะยอมรับผลการประชุมทวิภาคี นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ครั้งนี้ดูทุกอย่างเขาก็โอเค ก็ต้องดูในทางปฏิบัติอีกที
ผู้สื่อข่าวถามว่า เรามีรัฐบาลใหม่หวังว่าเขาจะตอบรับผลการประชุมหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราก็หวังว่าอย่างนั้น ความจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญ