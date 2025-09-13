ประมวล เตรียมจัดเลือกหัวหน้าพรรคปชป. แทน เฉลิมชัย เชื่อได้คนใหม่ ต.ค. ไม่รู้ อภิสิทธิ์ จะรีเทิร์นอีก
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคกลาง และประธานส.ส.ในฐานะปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่นายเฉลิม ชัยศรีอ่อน ลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และมอบหมายให้ตนปฏิบัติหน้าแทนนั้น ขั้นตอนในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้เริ่มแล้ว โดยได้แจ้งไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่า หัวหน้าพรรคลาออกและต้องดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยในสัปดาห์หน้าตนจะเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.) พรรคฯ เพื่อหารือว่า จะจัดให้มีการเลือกหัวหน้าพรรควันไหน สถานที่ใด และมีวาระอะไรบ้าง โดยในวันอังคารที่ 16 ก.ย. เวลา 14.30 น. จะมีการประชุม ส.ส.ของพรรค เพื่อพิจารณาวาระการประชุมสภาตามปกติ และถัดจากนั้น 1-2 วัน คงเรียกประชุม รักษาการ กก.บห.
นายประมวล กล่าวต่อว่า ตอนนี้ได้สั่งให้ผู้อำนวยการพรรคดำเนินการดูสมาชิกว่าที่ไหนบ้าง เพราะองค์ประชุมต้องไม่ต่ำกว่า 250 คน เพราะมีทั้งอดีตส.ส. อดีตรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกพรรค เราก็ต้องเตรียมตรงนี้ไว้
“คาดว่าจะได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ไม่เกินเดือนตุลาคม เพราะระยะ 60 วัน จะไปครบวันที่ 11 พฤศจิกายน”นายประมวล กล่าว
เมื่อถามว่า โดยส่วนตัวคิดว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ควรเป็นอย่างไร นายประมวลกล่าวว่า ตนยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลย แต่ตนจะดำเนินการเพื่อให้พรรคเดินหน้าไปได้ถูกต้องตามข้อบังคับพรรคก่อน ส่วนคณะผู้บริหารพรรคชุดใหม่ ตนยังไม่ทราบอะไรเลย
ต่อข้อถามว่า อยากได้หัวหน้าพรรคแบบไหนเพื่อที่จะมาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ นายประมวล กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ก็จะฟื้นฟูไป ส่วนผู้บริหาร ก็ขอให้เข้ามาก่อน ส่วนจะมาแบบไหน แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ตนไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่า ตนขอทำหน้าที่ที่เขามอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สมบูรณ์เพื่อให้พรรคเดินหน้าต่อไปได้
ส่วนที่มีชื่อของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค จะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งนั้น นายประมวลกล่าวว่า ตนยังไม่เห็นข่าว เพราะยังไม่ได้คุยโทรศัพท์กับใครเลย แต่ใครก็ได้ที่อยากจะเข้ามาในพรรค เข้ามาบริหารพรรค ไม่ว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์ หรือใครก็ได้ทั้งนั้น เพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเปิดกว้างอยู่แล้ว และคุณสมบัติของผู้บริหารพรรคก็มีอยู่แล้ว ฉะนั้นใครเข้ามาบริหารก็ได้ เพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นองค์กรเป็นสถาบัน ฉะนั้นตนต้องทำให้พรรคเรียบร้อยก่อน เพื่อให้สถาบันและองค์กรเดินไปได้ตามข้อบังคับพรรค ตามที่นายเฉลิมชัยได้มอบหมายให้ดำเนินการ ตนก็ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์