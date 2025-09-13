พรรคร่วมรัฐบาล ตบเท้าเข้าภูมิใจไทย อวยพรวันเกิดนายกฯ อนุทิน
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 13 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย ในวันคล้ายวันเกิดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ครบ 59 ปี ได้มีตัวแทนร่วมรัฐบาลทยอยเดินทางมาที่พรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่อง
อาทิ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม นายอรรถกร ศิริลัทยากร นายทะเบียนพรรค นายสุชาติ ชมกลิ่น แกนนำกลุ่ม 16 ส.ส.ที่โหวตสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ พร้อมนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ หลังมีข่าวนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนนายสันติ