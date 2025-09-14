อนุทินถกนโยบายแถลงสภา เช็กประวัติครม. จ่อทูลเกล้าฯเร็วๆนี้ เพิ่ม รมช.กห. อุบ รมว.ยธ.

อนุทินถกนโยบายแถลงสภา เช็กประวัติครม. จ่อทูลเกล้าฯเร็วๆนี้ เพิ่มรมช.กห. อุบรมว.ยธ.
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นวันเกิดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อายุครบ 59 ปี ปรากฎว่าบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ส่งแจกันดอกไม้สีฟ้า-ขาว มาร่วมอวยพร มีบรรดานักการเมือง ข้าราชการ และภาคเอกชนส่งดอกไม้อวยพรและแสดงความยินดีจำนวนมาก
ต่อมาว่าที่รัฐมนตรีหลายกระทรวง อาทิ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รมว.พลังงาน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่รมว.การต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ว่าที่รมว.พาณิชย์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ว่าที่รมว.คมนาคม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ว่าที่รมว.กลาโหม เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อร่วมประชุมร่วมกับทีมนโยบายพรรค เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ ตามกรอบเวลา 120 วันด้วย ก่อนแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร
นายอนุทิน กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับว่าที่รัฐมนตรี เพื่อเตรียมจัดทำคำแถลงนโยบายต่อสภา ว่าเป็นการประชุมเพื่อจัดทำร่างนโยบายของรัฐรัฐบาล ใน MOA การยุบสภาคือ 4 เดือนหลังจากแถลงนโยบาย ดังนั้น ต้องการให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว ทำนโยบายเตรียมพร้อมไว้ทันที ไม่ใช่เข้ามาแล้วไม่ทำนโยบาย เข้ามาปุ๊บมีนโยบายเตรียมพร้อม ทำหนังสือขอให้ประธานรัฐสภาเปิดประชุมเพื่อแถลงนโยบาย และยุบสภาโดยเร็ว
เมื่อถามถึงนโยบายเร่งด่วนใน 4 เดือน นายอนุทิน ระบุว่า ขอให้ทำนโยบายเรียบร้อยก่อน เตรียมไว้หมดแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ได้พูดเอาไว้ เช่น การการแก้ไขสถานการณ์ไทย-กัมพูชา การทำประชามติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัญหาปากท้องประชาชน ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง เป็นนโยบายของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นประโยชน์กับประชาชน เน้นกลุ่มคนที่อยู่ในระบบภาษี จะทำให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสียภาษี และทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่ม
นายอนุทินกล่าวถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีว่าคาดว่า เร็ว ๆ นี้ จะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามขั้นตอน ขณะนี้ รายชื่อทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติ ได้ตรวจสอบผ่านสำนักงานศาลทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจ และรอผลการตรวจสอบส่งกลับมา ตอนนี้ได้รับผลการตรวจสอบกลับมามากแล้ว
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงตัวแล้วหรือยังนั้น นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ลงตัวทั้งหมดแล้วทุกคน แต่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อ และไม่ยืนยันว่า เป็นนายตำรวจหรือไม่ พร้อมยืนยันว่า พร้อมเปิดเผยเมื่อขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่มี ส.ส.พรรคประชาชน ตั้งข้อสังเกตว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีความสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นั้น นายกรัฐมนตรี ได้ย้อนถามว่า แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับใครบ้างหรือไม่ มองว่า ทุกคนต้องมีความสัมพันธ์หมด ต้องรู้จัก รู้หน้าคร่าตากันบ้าง
ส่วนคณะรัฐมนตรีชุดนี้ จะมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า มี เพราะเพิ่งพิจารณาได้แล้วว่า มีความจำเป็น แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด โดยย้ำว่า ขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อน
นายกรัฐมนตรี ยังยืนยันด้วยว่า ระหว่างนี้ไม่ได้มีความกังวลใดๆ และได้สอบถามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกวันว่า รัฐบาลที่ผ่านมา มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว ต้องใช้เวลาในการเสนอชื่อคณะรัฐมนตรี ได้รับคำยืนยันว่า ตามขั้นตอนนี้เร็วแล้ว ระหว่างนี้ ก็รอการตรวจสอบประวัติ เพื่อไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ