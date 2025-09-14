เพื่อไทย จี้ ปชน.เร่งดีล อนุทิน สั่งส.ว.สีน้ำเงินอย่าขวางแก้รธน. ก่อนถูกมอง MOA แค่มวยล้มต้มคนดู

พท.จี้ ปชน.เร่งดีล ‘อนุทิน’ สั่ง ส.ว.สีน้ำเงินอย่าขวางแก้รธน. ห่วงทำประชามติไม่ทัน 4 เดือน ก่อนสังคมมอง MOA ส้ม-น้ำเงินแค่มวยล้มต้มคนดู
เมื่อเวลา 10.00 น. วันทึ่ 14 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีกระบวนการขั้นตอนการทำประชามติเพื่อเปิดทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ออกมาเมื่อวันที่ 10 ก.ย. หลายฝ่ายยังคงมีข้อกังวล เพราะไม่เพียงแต่เป็นการวินิจฉัยถึงขั้นตอนกระบวนการจัดทำประชามติตามที่สมาชิกรัฐสภาได้ยื่นคำร้องไปเท่านั้น แต่ยังมีการวินิจฉัยเพิ่มเติมถึงที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ด้วย ว่าไม่สามารถได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม แม้คำวินิจฉัยดังกล่าวจะไม่ใช่ประเด็นที่อยู่ในคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่คำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันทุกองค์กร
นายดนุพรกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยจึงเสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพิ่มหมวด 15/1 เพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยจะเสนอแนวทางการตั้ง ส.ส.ร.หรือ กมธ.ที่มีความเกี่ยวข้องยึดโยง และสะท้อนถึงเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ซึ่งขณะนี้พรรคได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมก่อนจะเสนอญัตติต่อรัฐสภาต่อไป ตามที่ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการในทุกหนทางเพื่อนำไปสู่การเปิดทางไปสู่การทำประชามติถามพี่น้องประชาชน และนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามแนวทางของพรรคที่ได้ดำเนินการอย่างแน่วแน่ และรอบคอบรอบด้านมาโดยตลอด
นายดนุพรกล่าวต่อว่า ขณะนี้หลายฝ่ายกังวลเป็นอย่างยิ่ง ว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การทำประชามตินั้นจะทันเวลาตามกรอบ MOA ของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ เนื่องจากในทางปฏิบัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อเพิ่มเติมหมวด 15/1 นั้นจะต้องทำโดยการพิจารณาร่วมของรัฐสภา และจะต้องพิจารณาผ่านทั้งสามวาระ โดยจะต้องบรรลุเงื่อนไขการเห็นชอบโดย ส.ว.ตามที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เมื่อกระบวนนี้แล้วเสร็จก็จะต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติอีกครั้ง ว่าเห็นชอบกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ด้วย ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองว่ากระบวนการอาจยาวนานกว่า 4 เดือน
“ขณะนี้ได้เกิดคำถามย้อนกลับไปที่พรรคประชาชน ยังคงมั่นใจอยู่หรือไม่ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และประชาชนจะได้ออกเสียงประชามติทันในระยะเวลา 4 เดือนที่พวกท่านได้กำหนดเอาไว้เองหรือไม่ ที่สำคัญสถานะของ MOA ทั้ง 5 ข้อที่ได้จัดทำร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยให้ได้นั้น จะเหลือเป็นจริงได้กี่ข้อ แม้แต่ข้อที่ประกาศว่าจะขอทำหน้าที่ฝ่ายค้าน โดยไม่ขอเข้าร่วมรัฐบาลที่จัดตั้งนั้น ก็เริ่มมีหลายฝ่ายตั้งคำถามแล้วว่าท่านเป็นฝ่ายค้านจริงหรือไม่ เพราะภารกิจสำคัญหลังจากนี้ คือเป็นพรรคการเมืองที่ต้องคอยรักษาองค์ประชุมให้กับรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทย“ นายดนุพร กล่าว
นายดนุพร กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญและเปิดทางไปสู่การทำประชามติสอบถามพี่น้องประชาชน มีโอกาสเป็นจริงได้ให้มากที่สุด พรรคประชาชนควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการเดินเข้าไปพูดคุยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ที่พรรคประชาชนลงมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง และจัดตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยให้ชัดเจน ให้ทำความเข้าใจกับเสียงส่วนใหญ่ของ ส.ว. หรือที่เรียกกันว่า ส.ว.สีน้ำเงิน อย่าขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติ เนื่องจากก่อนหน้านี้สังคมรับรู้กันว่า ส.ว.คือกลุ่มการเมืองหลักในการถ่วงรั้งร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ก่อนที่สังคมจะตั้งคำถามถึง MOA ส้ม-น้ำเงินว่าเป็นแค่มวยล้มต้มคนดูเท่านั้น