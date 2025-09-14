ดนุพร น้อมรับคำวิจารณ์ เพื่อไทยขาลง-สมัยหน้าได้ส.ส.ไม่ถึง 100 แต่มั่นใจพรรคจะลุกขึ้นได้

‘ดนุพร’ น้อมรับหลังถูกวิจารณ์เป็นช่วงขาลง รอบหน้าอาจได้ สส.ไม่ถึง 100 เสียง ฝากถึงโหวตเตอร์เพื่อไทย พรรคเคยผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง แต่สามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างเข้มแข็ง ยันติดตามสถานการณ์ชายแดนใกล้ชิด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีนักวิชาการ อดีตนักการเมือง และนักการเมือง ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพรรคเพื่อไทยว่าจะเป็นพรรคขาลง และในการเลือกตั้งสมัยหน้าอาจจะเหลือไม่ถึง 100 เสียง หรือ 50 เสียงนั้น พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมือง ตนขออนุญาตไม่ตอบโต้นักวิชาการ นักการเมืองเหล่านั้น เพียงแต่ว่าเราจะยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ และจะนำไปพัฒนาพรรคของเราให้ดีขึ้น
นายดนุพรกล่าวต่อว่า ขอฝากไปถึงโหวตเตอร์พรรคเพื่อไทย หรือคนที่ยังศรัทธาในพรรค ว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยประสบวิกฤตทางการเมือง พรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนเป็นพรรคไทยรักไทย เราถูกปฏิวัติมา 2 ครั้ง ถูกยุบพรรคมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ทุกครั้งที่เราถูกวิกฤตทางการเมือง เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างเข้มแข็ง และนำทัพพรรคเพื่อไทยลงในสนามเลือกตั้ง และหลายครั้งที่เราชนะในสนามเลือกตั้ง แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สมาชิกพรรคบางคนอาจจะมีการเสียใจบ้างที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ต้องออกจากตำแหน่ง และ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ต้องเข้าไปสู่การจองจำอีกครั้งหนึ่ง แต่ขอย้ำว่าพรรคของพวกเรา พร้อมที่จะลุกขึ้นยืน และเข้มแข็งอีกครั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือน เพราะเรายังมั่นใจว่าหัวใจของเรายังเป็นพี่น้องประชาชน เราจะนำเสนอนโยบายดีๆ เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนที่ลำบาก เราไม่สามารถทิ้งประชาชนที่สนับสนุนเรา และคนรากหญ้าให้ลำบากได้เพียงลำพัง เราพร้อมที่จะลุกขึ้นเข้มแข็งอีกครั้งในเร็ววัน พวกเราพร้อมเดินหน้าต่อ แม้เราจะประสบปัญหานานาประการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้ทุกคนได้เป็นกำลังใจให้พวกเรา หากพร้อมแล้ว เจอกันในสนามเลือกตั้งแน่นอน
เมื่อถามว่ามีความเป็นห่วงรัฐบาลชุดใหม่ ในการแก้ไขปัญหาชายแดนหรือไม่ นายดนุพรกล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าจะมีการเปิดด่านเลยหรือไม่ ซึ่งเป็นการเรียกร้องของ สส.บางคนของพรรคประชาชน แต่ก่อนที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเรื่องชายแดน จะให้สิทธิ์ของคณะกรรมการชุดหนึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะปิดเปิดด่านอย่างไร และคงต้องรอความชัดเจนจากการนำรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไร และวันนี้หัวหน้าพรรคแกนนำพรรค และ สส.ในบริเวณชายแดนยังสั่งให้ สส.ได้เกาะติดบริเวณชายแดน และดูแลพี่น้องประชาชนที่ยังเกิดความหวาดระแวง และยังให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
