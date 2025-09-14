ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด เผย เก็บกู้ทุ่นระเบิด ภูมะเขือ-ช่องอานม้า-ช่องบก 1 เดือน พบ 349 ทุ่น

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด รายงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดพื้นที่ ทภ.2 ‘ภูมะเขือ-ช่องอานม้า-ช่องบก’ รอบ 1 เดือน พบ 349 ทุ่น สรรพาวุธระเบิด เฉียด 2,000 รายการ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ขอรายงานของชุดปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้าง สนับสนุน กองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่ภูมะเขือ ช่องอานม้า ช่องบก ในห้วงหลังประกาศหยุดยิง
โดยมีภารกิจในการสำรวจ เก็บกู้และทำลาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ ที่หน่วย ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนได้อย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติที่ผ่านมาได้จัด 9 ชุดปฏิบัติการ (เฟส 1) ในห้วง วันที่ 10-23 ส.ค.68 สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้จำนวน 122 ทุ่น ทุ่นระเบิดต่อต้านยานพาหนะ 4 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 50 รายการ สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 1,575 รายการ
ต่อมาในห้วงวันที่ 29 ส.ค.68-21 ก.ย.68 ได้จัดชุดปฏิบัติการเพิ่ม จำนวน 10 ชุด (เฟส 2) สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้ จำนวน 227 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 25 รายการ สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 467 รายการ (ยอดจำนวน ณ วันที่ 11 ก.ย.68) ปฏิบัติการในพื้นที่เดียวกันกับเฟส 1
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระยะเวลาวันที่ 10 ส.ค.-11 ก.ย.68 ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดสังหารบุคคลได้ รวมแล้วจำนวน 349 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 2,051 รายการ
นอกจากการปฏิบัติการเก็บกู้กวาดล้างและทำลายในพื้นที่ที่เกิดการปะทะ และพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนแล้ว ยังมีการปฏิบัติภารกิจ การแจ้งเตือนและให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ทราบถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งอาจตกค้างอยู่ในพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่ทำกินของประชาชน
