สิริพงศ์ เปิดแนวคิด ลดค่าครองชีพรบ.ภท. คนละครึ่งเวอร์ชั่นใหม่ ค่าไฟ-รถไฟฟ้าราคาถูก ศุภชัย ชี้ต้องดูต้นทุนก่อนทำ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า รัฐบาลนำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กำลังร่วมกับว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วง 4 เดือนนี้ โดยกำลังดูว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เท่าไหร่ ที่สามารถนำมาดำเนินการได้ทันที เช่น งบกลาง งบกันเหลื่อมปี เพื่อออกมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ไม่ว่าโครงการคนละครึ่ง ซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า 25,000 ล้านบาท มาตรการลดค่าไฟฟ้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กำลังดูจะปรับลดได้อีกเท่าไหร่ โดยจะพยายามลดให้ได้มากที่สุด
“โครงการคนละครึ่ง สัดส่วนการร่วมจ่ายยังคงเหมือนเดิม ผู้อยู่ในระบบภาษีจ่าย 60:40 ประชาชนทั่วไป 50:50 แต่ในกรณี 60:40 อาจจะเป็นเวอร์ชั่น 2 ถ้าหากงบฯยังไม่พอหรือยังไม่สามารถทำได้ เพราะต้องดูความพร้อมของระบบด้วย แต่ถ้าทำได้เลยก็ทำ อย่างไรก็ดีจะพยายามทำให้ได้เร็วที่สุด ส่วนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งยังตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณ แต่โครงการเดิมที่ลงทะเบียนไปแล้ว จะยังทำต่อจนจบโครงการ ”นายสิริพงศ์กล่าว
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ส่วนการลดค่าเดินทางของประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้านั้น ภายใน 4 เดือนนี้อาจจะได้เห็นโครงการ แต่อาจจะไม่ใช่ราคา 20 บาทตลอดสาย โดยรูปแบบอาจจะเป็นเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียว จากนั้นคิดตามระยะทาง สูงสุดไม่เกิน 30 บาท 40 บาท หรือ 45 บาท ซึ่งแต่สายราคาอาจจะไม่เท่ากัน โดยเป็นการดำเนินการภายใต้พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ทั้งนี้โครงการจะเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับพ.ร.บ.ตั๋วร่วมจะบังคับใช้ได้เมื่อไหร่และรูปแบบเดินหน้าจะเป็นสมการไหน แต่ไม่ใช่ราคา 20 บาทแน่นอน
ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า กรณที่พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ปัดฝุ่นโครงการนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาท ตลอดวัน ว่า สภาสมัยที่ผ่านมาตนเป็นประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ขนส่งทางราง มองว่าสามารถนำกฎหมายดังกล่าวมาใช้ร่วมกับร่างพ.ร.บ.จัดการระบบตั๋วร่วม และร่างพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการศึกษาให้รู้ต้นทุนที่แท้จริงของค่าโดยสารรถไฟฟ้า ว่าต้นทุนจริงๆเป็นเท่าไหร่กันแน่
นายศุภชัย กล่าวว่า วันนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคิด 20 บาทตลอดสาย ไม่ได้อยู่บนฐานจากการศึกษาว่าต้นทุนเท่าไหร่ เป็นการยกตัวเลขมาลอยๆเพื่อหาเสียงโดยอาศัยกฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.รฟม. ที่มีกองทุนอยู่ หรือนำงบประมาณส่วนอื่นมาชดเชยส่วนต่าง เพราะจริงๆแล้วเอกชนไม่ได้ลดราคาค่าโดยสาร แต่เป็นเรื่องที่รัฐเอางบประมาณไปอุดหนุนซึ่งเป็นเงินภาษี คำถามคือทำแบบนี้เป็นการนำงบประมาณมาหาเสียงหรือไม่ การบอกว่าต้องรับนโยบายนี้ไปดำเนินการต่อไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่ถูกต้องคือต้องไปพิจารณาว่าต้นทุนจริงๆเท่าไหร่ รัฐต้องอุดหนุนเท่าไหร่ ที่สำคัญวันนี้คนกทม.ไม่ได้ใช้ แต่รถไฟฟ้า เขาใช้รถเมล์ด้วย การจะบอกให้รับช่วงต่อโดยไม่มีข้อมูลทางวิชาการไม่ควรทำ
“รัฐบาลที่จะเข้ามาหลังจากนี้จะศึกษาค่าโดยรถโดยรวม เพื่อจะได้ไม่ต้องอุดหนุนมากกว่าที่ควร ที่สำคัญต้องถามว่านโยบายนี้เป็นเรื่องด่วนหรือไม่ มองว่าต้องศึกษาให้ครบถ้วน เพราะมีกฎหมายอื่นๆเข้ามาหลายฉบับ มีพ.ร.บ.ออกมาหลายฉบับต้องคิดเรื่องต้นทุน และดึงรถเมล์เข้ามาด้วยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า” นายศุภชัย กล่าว