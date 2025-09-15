‘ภท.-ปชน.’ นัดถกแก้ รธน.-สูตรตั้ง สสร.สัปดาห์นี้ จับตา 10 บุคคล เข้าเยี่ยม ‘ทักษิณ’ วันนี้
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะคณะทำงานเตรียมการพิจารณาการจัดทำประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ของพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรค ภท.และพรรคประชาชน (ปชน.) มีนัดหารือเพื่อเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ช่วงปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งแต่ละพรรคจะเป็นผู้เสนอร่างของแต่ละพรรคเอง
“เบื้องต้นมีการพูดคุยถึงการแก้ไขมาตรา 256 เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจัดทำประชามติ 2 รอบ รอบแรกมี 2 คำถาม คำถามแรกคือ ถามประชาชนว่าสมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และคำถามที่ 2 เป็นเนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนรอบที่ 2 ถามเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้น” นายสิริพงศ์กล่าว
นายสิริพงศ์กล่าวอีกว่า ส่วนวิธีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ว่าห้ามไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.โดยตรง ทำให้ต้องคุยเกี่ยวกับรูปแบบที่มาของ ส.ส.ร.และแนวทางในขณะนี้มีหลายแนวทางซึ่งเป็นไปได้หมด เช่น อาจจะมีรายชื่อ ส.ส.ร.เข้ามา และให้รัฐสภาเป็นผู้เลือก หรือหากจะให้มีการเลือกตั้ง ก็เป็นการเลือกตั้งเข้ามา และให้กลุ่มดังกล่าวมาเลือก ส.ส.ร.อีกครั้งหนึ่ง
“มีหลายสูตร แต่ว่ายังไม่ได้ตกผลึก จะต้องคุยกัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่างพรรคการเมืองก็ไปทำการบ้านของตัวเอง ว่าต้องการจะมีแนวทางใดในการเสนอ” นายสิริพงศ์กล่าว
นายสิริพงศ์กล่าวต่อว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 จะเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในวาระแรก ภายในสมัยประชุมนี้แน่นอน ซึ่งจะปิดสมัยประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
“คิดว่าวาระแรกจะเข้าสมัยประชุมนี้แน่นอน นี่คือคร่าวๆ เนื่องจากระยะเวลา 4 เดือน” นายสิริพงศ์กล่าว
วันเดียวกัน กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีการเยี่ยมญาติของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือการติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง ซึ่งคาดว่าอาจจะมีกลุ่มครอบครัว หรือญาติ เพื่อน องค์กรสิทธิต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ประสงค์เดินทางเข้าเยี่ยมจำนวนมาก เบื้องต้น กรมราชทัณฑ์จึงวางแผนบริหารจัดการ โดยเมื่อตรวจสอบไปยัง 10 รายชื่อบุคคลที่สามารถเข้าเยี่ยมนายทักษิณได้ ตามที่นายทักษิณระบุไว้กับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งถูกส่งตัวออกรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจำ ที่ ชั้น 14 รพ.ตำรวจ
ประกอบด้วย 1.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาว 2.นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี น.ส.แพทองธาร 3.น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวคนกลาง 4.นายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์ สามี น.ส.พินทองทา 5.นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโต 6.น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ ภรรยานายพานทองแท้ ส่วนอีก 4 คนที่เหลือ คือหลานๆ ของนายทักษิณ