สลค. แจ้งงดประชุมครม.16 ก.ย. เตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

สลค. แจ้งงดประชุมครม.16 ก.ย.นี้ ตึกไทย-บัญชาการ สุดเหงา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงา หลังจากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมถึงข้าราชการการเมือง อำลาตำแหน่ง พร้อมเก็บของใช้ส่วนตัว คืนรถตำแหน่งและห้องทำงาน ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ยังปฎิบัติงานในตึกไทยคู่ฟ้าและตึกบัญชาการ1 ตามปกติ และเตรียมความพร้อมของรอรับครม.ชุดใหม่ ที่จะเข้าปฎิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำสัปดาห์ ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งหน่วยงานภายในให้รับทราบ งดประชุมครม. ในวันที่ 16 ก.ย.นี้