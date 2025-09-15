อนุทิน ยกทีมเศรษฐกิจคุย สภาอุตฯ ย้ำ ไม่เปิดด่านไทย-กัมพูชา สั่งว่าที่ขุนคลัง สอบขนทองขายเขมร

นายกฯ ขนทีมเศรษฐกิจคุย ”สภาอุตฯ“ ย้ำ ไม่เปิดด่านไทย – กัมพูชา สั่งว่าที่ขุนคลัง สอบขนทองขายเขมร โว ปชช.เปิดเป๋ารอคนละครึ่งได้เลย บอกสานต่อแลนด์บริดจ์ หรือไม่ ต้องฟังเสียงรอบด้าน มองแค่ความคุ้มค่าอย่างเดียวไม่ได้
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 15 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า วันนี้ได้มาพูดคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการวันนี้ได้มีโอกาสมาแนะนำตนเอง ซึ่งปกติคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว วันนี้ถือโอกาสมารับฟัง สิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ รวมถึงปัญหาและข้อกังวลสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาล ได้เร่งแก้ไขปัญหา ถือว่าใช้เวลาหารือกันนานพอสมควร รวมถึงศักยภาพของประเทศ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมของประเทศไทย การค้าที่มีการแข่งขัน เพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัญหาชายแดนไทย กัมพูชา และเรื่องของการทำให้ ความเข้มแข็งในกลุ่มประเทศอาเซียน และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนปัญหาชายแดนเป็นอุปสรรคกับภาคอุตสาหกรรมหรือไม่
นายอนุทิน กล่าวว่า ยอมรับว่ามีบ้าง แต่ก็ได้ชี้แจงให้ทราบชัดเจน ว่าช่วงนี้ยังคงไม่มีการดำเนินการเปิดด่าน อย่างแน่นอน ซึ่งจะต้องใช้วิธีการทางการทหารและการทูต ควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน แต่ต้องหลังจากที่รัฐบาลเริ่มทำงานแล้ว
ส่วนเรื่องค่าเงินบาทที่กำลังแข็งค่าในตอนนี้เป็นอุปสรรคด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องเร่งแก้ไขเรื่องนี้ ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ (15 ก.ย.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง จะประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อถามว่า ได้มีการตรวจสอบการส่งออกทองคำหรือยัง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายเอกนิติไปตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีอะไรผิดปกติก็จะดำเนินการ
เมื่อถามถึงมาตรการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ นายอนุทิน กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปทำงาน แต่เป็นสิ่งที่เราเตรียมพร้อม
“หลังไมค์เราเตรียมพร้อม เมื่อเราสามารถเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินได้ตามเวลาที่กำหนด จะดำเนินการทันที” นายอนุทิน ระบุ
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ประชาชนค่อนข้างคาดหวังกับโครงการคนละครึ่ง ทั้งนโยบาย 60:40 และ 50:50 ที่จะสามารถเปิดกระเป๋ารอได้เลยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รอได้ รอได้ครับ ซึ่งในรายละเอียดก็จะให้รมว.คลัง นำชี้แจงกับประชาชน ในเรื่องของแผน ดำเนินการที่ได้วางไว้ ในวันที่เราเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มตัว แต่เราย้ำว่าจะดำเนินการตามนโยบายให้เร็วที่สุด
เมื่อถามถึงกรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เรียกร้องให้ชะลอการทำโครงการแลนด์บริดจ์ และผลักดันร่างราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC ผ่านการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน
นายอนุทิน ว่า ตนฟังทุกฝ่ายอยู่แล้ว จะพิจารณาแค่มิติเรื่องการลงทุน และความคุ้มค่าอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมองถึงอนาคตด้วย รวมถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย ดังนั้น ต้องมองหลายมิติร่วมกัน เราอยู่ในสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้เปรียบอยู่แล้ว ต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ เราอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงของอาเซียน จึงมีโอกาสมากมายที่จะใช้ข้อได้เปรียบเหล่านี้ เพื่อสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมิติอื่นๆ อีกมาก
ส่วนที่ภาคเอกชนมีการขอแผนการรองรับ ไว้อย่างไรบ้าง นายกฯกล่าวว่า ได้มีการพูดคุยหารือ แต่ในรายละเอียด ขอให้รอทางประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นผู้ชี้แจง