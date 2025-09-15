สมาคมป้องทารุณสัตว์ ร้องส.ว.สอบสิงโตขย้ำจนท.ดับ ชี้กระทบท่องเที่ยว จี้รัฐห้ามนำเข้า-ผสมพันธุ์

สมาคมป้องกันทารุณสัตว์ ร้อง สว. สร้างความกระจ่างสิงโตขย้ำเจ้าหน้าที่เสียชีวิต พร้อมเรียกร้องรัฐห้ามนำเข้าสิงโต-หยุดผสมพันธุ์ ด้าน ‘ประธานอนุกมธ.’ เผย เตรียมลงพื้นที่ซาฟารีเวิลด์ พุธนี้ สืบหาความจริง
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่รัฐสภา พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง ส.ว. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา รับหนังสือ ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมองค์กรเครือข่าย เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบความปลอดภัยกรณีสิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิต
โดย ดร.สาธิตกล่าวว่า เหตุที่เกิดขึ้นกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความปลอดภัย จึงอยากขอความอนุเคราะห์ทางคณะอนุกรรมาธิการช่วยติดตามเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคม
ด้าน นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร ผู้ประสานงานภาครัฐ Four Paws International เปิดเผยว่า ต่างประเทศเพ่งเล็งจำนวนสิงโตในไทยมากเกินความจำเป็น เฉพาะปีนี้ปีเดียวมีสิงโตเพิ่มขึ้น 625 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มในสวนสัตว์สาธารณะที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวนสิงโตมีจำนวนมากจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์ป่า ซึ่งผิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรืออนุสัญญาไซเตส ดังนั้น จึงขอเสนอให้รัฐปรับปรุงนโยบายและกฎหมาย โดยให้ยุติการนำเข้าสิงโต รวมถึงแก้กฎกระทรวงห้ามไม่ให้ผสมพันธุ์ เพื่อควบคุมปริมาณสิงโตในสวนสัตว์ และห้ามไม่ให้รายบุคคลเลี้ยงสิงโต
ด้าน พลตำรวจตรี อังกูร กล่าวว่า ในวันที่ 16 ก.ย. จะนำเรื่องเข้าคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว และในวันที่ 17 ก.ย. ทางคณะอนุ กมธ. จะลงพื้นที่ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ และ สน.คันนายาว เพื่อพูดคุยถึงความรับผิดชอบและหาสาเหตุว่าเกิดมาจากอะไร เพราะเรื่องนี้กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ และในวันเดียวกันจะกลับมาประชุมคณะอนุกรรมาธิการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้เชิญภรรยาของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่เสียชีวิต มาสอบถามข้อมูลด้วย