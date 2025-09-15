ปชป. นัด 18 ก.ย.นี้ ถกวันเลือกหัวหน้าพรรค-กก.บห.ชุดใหม่ ธนิตพล เผย ปลายต.ค.รู้ผล

ปชป.เรียกประชุม ‘กก.บห.ชุดรักษาการ’ 18 ก.ย. กำหนดวันประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ‘ธนิตพล’ เผยทุกอย่างต้องเร็วให้ทันเลือกตั้งทั่วไป คาดได้ผู้นำทัพ ปลายตุลาฯนี้
เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายธนิตพล ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ ว่า ในวันที่ 18 ก.ย. เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค ชุดรักษาการ เพื่อพิจารณา วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เลือก กก.บห.พรรคชุดใหม่ ทั้งนี้ เชื่อว่าการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ คนที่ต้องการสมัคร ข้อบังคับพรรคเปิดกว้าง ให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรมีโอกาสมากขึ้น
นายธนิตพลกล่าวต่อว่า ขณะนี้ทั้งกรรมการ และสาขา ก็มีสัญญาณกระตือรือร้นมาก ในการที่จะมีผู้บริหารพรรคชุดใหม่ และหัวหน้าพรรคคนใหม่ เหมือนกับเป็นความหวังของพรรคฯที่จะเลือกคนมานำทัพ ทั้งเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ทั้งนี้ ทุกอย่างจึงต้องมีการตัดสินใจเร็วไม่เช่นนั้นจะไม่ทันการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น โดยคาดว่าจะได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ปลายเดือนตุลาคมนี้
