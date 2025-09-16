เพื่อไทย เปิดสูตรตั้ง สสร. ทางอ้อม สภาเฟ้น กมธ.50คน ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เพื่อไทย เปิดสูตรตั้ง ส.ส.ร. ทางอ้อม สภาเฟ้น “กมธ. 50 คน” ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯและรองหัวหน้าพรรค ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย นัดทีมกฎหมายชุดเล็กซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคหารือถึงการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นายชูศักดิ์กล่าวว่า เรื่องนี้จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และตามหมวด 15 ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ที่จะต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการกำหนดวิธีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าจะทำอย่างไร ก่อนจะนำเสนอสู่รัฐสภาให้พิจารณาครบทั้ง 3 วาระ ซึ่งวาระที่ 1 และวาระ 3 จะต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เห็นชอบด้วย 1 ใน 3 และต้องได้เสียงจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านร้อยละ 20 เห็นชอบด้วย
นายชูศักดิ์กล่าวต่อว่า ศาลชี้ว่าห้ามเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.โดยตรง ซึ่งแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้มีแนวทางในการเลือก ส.ส.ร.โดยอ้อม เช่น แนวคิดที่ว่าให้รัฐสภาเลือก ส.ส.ร.หรือให้รัฐสภา ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเรื่อง ส.ส.ร.
หากเป็นลักษณะทางการจะต้องเป็นคณะใหญ่ อาจจะมีจำนวน 100-200 คน ซึ่งต้องมีรองประธานสภา หรือประธานสภา โดยที่ประธานรัฐสภา ต้องมีการทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ซึ่งอาจจะดูอุ้ยอ้าย เห็นว่ารัฐสภาอาจจะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 47 หรือ 50 คน ก็แล้วแต่จะตกลง
นายชูศักดิ์กล่าวว่า ขณะเดียวกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ควรมีตัวแทนจากหลายภาคส่วน อาทิ คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ทั้งของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนตามจำนวนที่ตกลง ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาล องค์กรอิสระ สภาทนายความ
และตัวแทนจากวิชาชีพทั้งหลาย รวมถึงองค์กรเอกชนตามสัดส่วน และรัฐสภาอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการจากตัวแทนสภาของตน เช่น ตามสัดส่วนพรรคการเมืองในสภา และวุฒิสภา ซึ่งในจำนวนนี้รวมแล้วประมาณ 47-50 คน โดยที่จะทำให้องค์กรกะทัดรัด ซึ่งจะให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ถือเป็นแนวคิดในเบื้องต้นของพรรคเพื่อไทย
“วันนี้คณะกฎหมายชุดเล็กจะหารือกันก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมชุดใหญ่ของพรรคในวันพรุ่งนี้ (16 ก.ย.) การเลือกตั้ง ส.ส.ร.ทางอ้อม ในความต้องการของพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย ก็ไม่ต่างอะไรกับรูปแบบที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอ ซึ่งวิธีการของพรรคเพื่อไทย จะทำงานได้รวดเร็วกว่า รวมถึงจะมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่างๆ พร้อมมั่นใจว่าจะสามารถไปพูดคุยกันได้ในภายหลัง” นายชูศักดิ์กล่าว