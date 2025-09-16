ปชป.นัดถก “กก.บห.ชุดรักษาการ” 18 ก.ย.นี้ เคาะวันประชุมใหญ่เลือกหัวหน้า “สาทิตย์” ชู “มาร์ค” คัมแบ็ก
เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายธนิตพล ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ว่า ในวันที่ 18 ก.ย.เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค ชุดรักษาการ เพื่อพิจารณา วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เลือก กก.บห.พรรคชุดใหม่ ทั้งนี้เชื่อว่าการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ คนที่ต้องการสมัคร ข้อบังคับพรรคเปิดกว้าง ให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรมีโอกาสมากขึ้น
นายธนิตพล กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทั้งกรรมการและสาขาก็มีสัญญาณกระตือรือร้นมาก ในการที่จะมีผู้บริหารพรรคชุดใหม่ และหัวหน้าพรรคคนใหม่ เหมือนกับเป็นความหวังของพรรคฯที่จะเลือกคนมานำทัพ ทั้งเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ทั้งนี้ ทุกอย่างจึงต้องมีการตัดสินใจเร็วไม่เช่นนั้นจะไม่ทันการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น คาดว่าจะได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ปลายเดือนตุลาคมนี้
ด้าน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ถึงจุดที่ต้องฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ จะเปิดกว้างรับคนที่เคยเป็นผู้ได้รับความเชื่อถือและเคย ทำงานในพรรคประชาธิปัตย์ ให้กลับมามีบทบาทในพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง
“ถ้าคนในพรรคประชาธิปัตย์สรุปบทเรียนได้แล้ว คิดว่าจะเปิดกว้าง ก็มีหลายคนที่ควรได้รับการเชื้อเชิญหรือเปิดทางให้เข้ามามีบทบาทในพรรค ซึ่งมีการพูดถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายกรณ์ จาติกวณิช แต่เท่าที่ตนดูจากข่าวที่มีคนออกมาให้สัมภาษณ์ ก็ดูเหมือนนายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรค สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ แต่คิดว่าการจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ ต้องอยู่ที่สมาชิกพรรคในปัจจุบัน ” นายสาทิตย์ กล่าว