การเมือง

นายกฯอนุทิน เข้าทำเนียบ คาด ตรวจสอบความเรียบร้อยชื่อรัฐมนตรี ก่อนทูลเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาล ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีในครม.อนุทิน 1 ว่า เมื่อเวลา 12.30 น. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ามาที่ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรี มาส่งให้ นางสาวณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบคุณสมบัติและความเรียบร้อย

ต่อมาเวลา 12.55 น. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี อาทิ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถึงตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เดินทางมาที่ตึกสลค. คาดว่ามาช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจคุณสมบัติ

กระทั่งจากเวลา 13.08 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้นั่งรถยนต์ส่วนตัว โรลส์รอยส์ ทะเบียน วอ 3333 เข้ามายังตึกสลค. เข้ามาที่ตึกสลค.เข้ามาด้วยตัวเอง

