นายกฯอนุทิน เผย รายชื่อครม.เรียบร้อย เตรียมนำทูลเกล้าฯ วันนี้

“อนุทิน” เผย รายชื่อครม. เรียบร้อย เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯวันนี้
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 16 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำเนียบรัฐบาล หลังใช้เวลาหารือในการตรวจสอบรายชื่อรัฐมนตรีเกือบ 1 ชั่วโมง
โดยผู้สื่อข่าวถามว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยหรือไม่ นายอนุทินพยักหน้า เมื่อถามว่าจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯได้วันนี้หรือไม่ นายอนุทินยิ้มและพยักหน้า พร้อมกล่าวว่า วันนี้ๆ
