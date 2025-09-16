การเมือง

สมยศ แจงชัด ทักษิณ เลี้ยงพิซซ่าในเรือนจำได้ไหม เผย สุริยะใส ยังจัดงานวันเกิด สั่งอาหารมาอื้อ

สมยศ แจงชัด ทักษิณ เลี้ยงพิซซ่าในเรือนจำได้ไหม เผย สุริยะใส ยังจัดงานวันเกิด สั่งอาหารมาอื้อ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นักคิดนักเขียน คอลัมนิสต์ นักกิจกรรมทางการเมือง อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสารวอยซ์ ออฟทักษิณ และแกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจำคุกมาเกือบ 6 ปี จากกรณีตีพิมพ์บทความที่ไม่เหมาะสม ได้โพสต์ผ่านเฟบบุ๊ก Somyot Pruksakasemsuk เกี่ยวกับกรณี มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะพิซซ่ามาเลี้ยงนักโทษในเรือนจำคลองเปรมนั้นทำได้หรือไม่

โดยระบุว่า “เลี้ยงพิชซ่าในเรือนจำ ทำได้

ผมตอบแทนกรมราชทัณฑ์ได้เลย กรณี ทักษิณ ชินวัตร เลี้ยงพิซซ่าให้ผู้คุมและนักโทษแบบยกเรือนจำนี่ทำได้แน่นอนครับ ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจอนุมัติให้นำเข้ามาได้ เป็นผลดีกับนักโทษที่ปกติไม่สามารถเข้าถึงอาหารประเภทนี้ได้เลย การได้กินอะไรแบบนี้บ้างเป็นความสุขระหว่างการถูกจองจำเป็นครั้งคราว ไม่เสียหายอะไร ช่วงวันสำคัญเช่นปีใหม่ สงกรานต์ เรือนจำก็อนุมัติให้สามารถมีอาหารพิเศษจากภายนอกมาเลี้ยงนักโทษและผู้คุมได้ ส่วนนักโทษที่มีฐานะการเงินดีมักจะให้ทางครอบครัวจัดการสั่งซื้อมาให้ ถือได้ว่าเป็นการทำบุญอีกแบบหนึ่ง

ทักษิณ อาจบริจาคเงินทำโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยขชน์ต่อนักโทษได้ เชาวรินทร์ ลัทธศักดิ์ศิริ ส.ส.ราชบุรี ตอนติดคุกอยู่แดน 1 รจพก แกก็สร้างพระพุทธรูปไว้ให้นักโทษได้สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมพงษ์ นพฤทธ์ ก็เคยสั่งไอศครีมถังใผ่ทองมาเลี้ยงนักโทษตอนปีใหม่ ผมก็ได้กินไปกับเขาด้วย

อีกอย่างหนึ่งทักษิณ อาจสั่งผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด มะละกอ สั่งแบบมาเลี้ยงนักโทษที่เรือนจำทั้งหมด หรือทั้งประเทศ ก็ดีเลี้ยงทุกสัปดาห์กันเลย ให้นักโทษได้ผ่อนคลายความทุกข์และจะช่วยกระตุ้นการบริโภคผลไม้ ที่ราคากำลังตก ขายไม่ออกในตอนนี้

ADVERTISMENT

ไปถาม คุณสุริยะใส กตศิลา ก็ได้ เคยจัดงานวันเกิดในเรือนจำ สั่งอาหารจากภายนอกมาเลี้ยงนักโทษ สร้างความสามัคคีในหมู่นักโทษ เยียวยาความทุกข์ได้ชั่วขณะ ทางเรือนจำก็อนุมัติให้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อนักโทษ

หาเรื่องทำไปแบบนี้เพราะจะกดดันทักษิณ แต่ มันกระทบต่อนักโทษที่เขาจะมีโอกาสรู้ว่า รสชาติพิซซ่า มันเป็นอย่างไร ไปทำเรื่องอื่นที่จะช่วยให้นักโทษมีคุณภาพชีวิตที่ดีกันดีกว่านะครับ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง