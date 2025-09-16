สมยศ แจงชัด ทักษิณ เลี้ยงพิซซ่าในเรือนจำได้ไหม เผย สุริยะใส ยังจัดงานวันเกิด สั่งอาหารมาอื้อ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นักคิดนักเขียน คอลัมนิสต์ นักกิจกรรมทางการเมือง อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสารวอยซ์ ออฟทักษิณ และแกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจำคุกมาเกือบ 6 ปี จากกรณีตีพิมพ์บทความที่ไม่เหมาะสม ได้โพสต์ผ่านเฟบบุ๊ก Somyot Pruksakasemsuk เกี่ยวกับกรณี มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะพิซซ่ามาเลี้ยงนักโทษในเรือนจำคลองเปรมนั้นทำได้หรือไม่
โดยระบุว่า “เลี้ยงพิชซ่าในเรือนจำ ทำได้
ผมตอบแทนกรมราชทัณฑ์ได้เลย กรณี ทักษิณ ชินวัตร เลี้ยงพิซซ่าให้ผู้คุมและนักโทษแบบยกเรือนจำนี่ทำได้แน่นอนครับ ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจอนุมัติให้นำเข้ามาได้ เป็นผลดีกับนักโทษที่ปกติไม่สามารถเข้าถึงอาหารประเภทนี้ได้เลย การได้กินอะไรแบบนี้บ้างเป็นความสุขระหว่างการถูกจองจำเป็นครั้งคราว ไม่เสียหายอะไร ช่วงวันสำคัญเช่นปีใหม่ สงกรานต์ เรือนจำก็อนุมัติให้สามารถมีอาหารพิเศษจากภายนอกมาเลี้ยงนักโทษและผู้คุมได้ ส่วนนักโทษที่มีฐานะการเงินดีมักจะให้ทางครอบครัวจัดการสั่งซื้อมาให้ ถือได้ว่าเป็นการทำบุญอีกแบบหนึ่ง
ทักษิณ อาจบริจาคเงินทำโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยขชน์ต่อนักโทษได้ เชาวรินทร์ ลัทธศักดิ์ศิริ ส.ส.ราชบุรี ตอนติดคุกอยู่แดน 1 รจพก แกก็สร้างพระพุทธรูปไว้ให้นักโทษได้สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมพงษ์ นพฤทธ์ ก็เคยสั่งไอศครีมถังใผ่ทองมาเลี้ยงนักโทษตอนปีใหม่ ผมก็ได้กินไปกับเขาด้วย
อีกอย่างหนึ่งทักษิณ อาจสั่งผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด มะละกอ สั่งแบบมาเลี้ยงนักโทษที่เรือนจำทั้งหมด หรือทั้งประเทศ ก็ดีเลี้ยงทุกสัปดาห์กันเลย ให้นักโทษได้ผ่อนคลายความทุกข์และจะช่วยกระตุ้นการบริโภคผลไม้ ที่ราคากำลังตก ขายไม่ออกในตอนนี้
ไปถาม คุณสุริยะใส กตศิลา ก็ได้ เคยจัดงานวันเกิดในเรือนจำ สั่งอาหารจากภายนอกมาเลี้ยงนักโทษ สร้างความสามัคคีในหมู่นักโทษ เยียวยาความทุกข์ได้ชั่วขณะ ทางเรือนจำก็อนุมัติให้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อนักโทษ
หาเรื่องทำไปแบบนี้เพราะจะกดดันทักษิณ แต่ มันกระทบต่อนักโทษที่เขาจะมีโอกาสรู้ว่า รสชาติพิซซ่า มันเป็นอย่างไร ไปทำเรื่องอื่นที่จะช่วยให้นักโทษมีคุณภาพชีวิตที่ดีกันดีกว่านะครับ”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โค้ชวัง ยังหวังไทยลีกช่วยเบรกช่วงซีเกมส์ ส่อแววนักเตะวิ่งรอกช่วยสโมสร-ทีมชาติ
- คุณหญิงอ้อ มาเอง ปลุกเพื่อไทยสู้ๆ ทำส.ส.เฮลั่นห้องประชุม ยืนยัน ชินวัตร ไปต่อ
- ผู้ว่าธปท. ขออภัย ระงับธุรกรรมผู้บริสุทธิ์ ยันไม่นิ่งนอนใจ ปมบาทแข็ง-เหตุซื้อขายทองพุ่ง
- เปิดไทม์ไลน์ เลือกหัวหน้าปชป. 18-19 ต.ค. ยันต้องตอบโจทย์ เป็นความหวังฟื้นฟูพรรค