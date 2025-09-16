นายกฯหนู ใช้โต๊ะทำงานชุดเดียวบิ๊กตู่ หันทิศเดียวกัน ขน 6 ล้อ จัดเต็มชุดเฟอร์นิเจอร์

‘นายกฯอนุทิน’ ใช้โต๊ะทำงานเดียวกับ ‘บิ๊กตู่’ พร้อมหันไปทางทิศตะวันออกเหมือนกัน ต่างจากของ ‘เศรษฐา-แพทองธาร’ ใช้ของส่วนตัวและหันไปทิศเหนือ
เมื่อเวลา 16.25 น. วันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ทำเนียบรัฐบาล ได้นำรถ 6 ล้อ 1 คัน ขนเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน มาที่ตึกไทยคู่ฟ้า
โดยโต๊ะทำงานดังกล่าวเป็นของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลค.) และเป็นโต๊ะเก้าอี้ชุดเดียวกันกับสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมหันหน้าไปทางทิศเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ คือทิศตะวันออก แต่สมัยของ นายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หันไปทางทิศเหนือ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การขนโต๊ะเก้าอี้ทำงานของ นายอนุทิน เข้ามาใหม่ เนื่องจากสมัยนายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร เป็นของส่วนตัว และนำชุดทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ ย้ายออกไปทั้งหมด แต่นายอนุทิน ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ไม่มีอะไรที่เป็นของส่วนตัวเข้ามา เบื้องต้นรัฐบาลอนุทินได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาดูห้องทำงานแล้ว 1 สัปดาห์ก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภาพทำเนียบนายกรัฐมนตรีนั้น ยังไม่มีมีการติดป้ายชื่อ น.ส.แพทองธาร เพราะต้องให้กรมศิลปากรเข้ามาดูก่อน เนื่องจากต้องมีการขยับภาพอดีตนายกฯคนอื่นๆ ให้เข้ากับแสง อีกทั้งทำเนียบนายกรัฐมนตรี มีจำนวนมาก จนต้องปรับต้องขึ้นถึงชั้นสอง
ส่วนภาพของ นายอนุทิน ยังไม่มีการเตรียม เพราะจะต้องถ่ายภาพเต็มยศก่อนที่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี