เปิดไทม์ไลน์ เลือกหัวหน้าปชป. 18-19 ต.ค. ยันต้องตอบโจทย์ เป็นความหวังฟื้นฟูพรรค

‘ประมวล’ คาดวันเลือก ‘หน.พรรคปชป.’ 18-19 ต.ค. ยันฟังเสียงประชาชนนำทางฟื้นฟูพรรค
เมื่อวันที่ 16 กันยายน เวลา 15.00 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รักษาการหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุม ส.ส. พรรคในวันนี้เป็นเพียงวาระปกติ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 ก.ย.และ 18 ก.ย.เท่านั้น ไม่ได้มีวาระพิเศษอื่นใด ยืนยันว่าการประชุมในวันนี้ไม่ใช่การ “ซาวด์เช็ก” เสียง ส.ส. เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่อย่างใด โดยการดำเนินการซาวด์เสียงหรือขั้นตอนการเชิญองค์ประกอบของที่ประชุมจริงจะเกิดขึ้นในการประชุม กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ในวันที่ 18 ก.ย.นี้ โดยตนได้วางวันที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ช่วงวันที่ 18-19 ต.ค.นี้ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ ทั้งนี้ ต้องฟังที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่
นายประมวลกล่าวต่อว่า ในเรื่องของแนวทาง การพิจารณาบุคคลที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ในขณะนี้ยังไม่มีการหารือกันอย่างเป็นทางการถึงรายชื่อผู้ที่ควรจะถูกเสนอ โดยพรรคกำลังพิจารณาจากกระแสสังคมว่ามีความต้องการและทิศทางแบบใด เพื่อให้พรรคสามารถเดินหน้าและฟื้นฟูพรรคได้อย่างแท้จริง โดยมีการพูดคุยกันในหมู่ ส.ส.ของพรรคว่าสังคมกำลังมองไปในทิศทางใด เพื่อให้การคัดเลือกผู้นำคนใหม่สามารถนำพาพรรคฯกลับมามี ส.ส.เพิ่มมากขึ้นได้
ส่วนกรณีที่ประชาชนกำลังจับตาการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่อย่างใกล้ชิด นายประมวลกล่าวว่า ตนในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคไม่ได้รู้สึกกดดันจากการจับตาของประชาชนแต่อย่างใด ขอย้ำว่าจะดำเนินการตามกฎ กติกา และข้อบังคับของพรรค รวมถึงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคสามารถเดินหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีผู้บริหารพรรคคนใหม่ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การจับตาและการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่สมาชิกและ ส.ส. ของพรรคจะต้องนำมาพิจารณาว่าจะตอบสนองและดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้พรรคเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร
นายประมวลกล่าวต่อว่า การเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นหัวหน้าพรรคคงทราบคุณสมบัติเป็นอย่างดีอยู่แล้ว โดยทั่วไป อดีต ส.ส. อดีตสมาชิก และอดีตหัวหน้าพรรค อดีตนายกฯ ที่เคยลาออกไปแล้ว ก็ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถกลับมาสมัครได้ ส่วนผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น เป็นสมาชิกพรรคมาแล้ว 2 ปี หรือเข้าข่ายยกเว้นตามข้อบังคับของพรรค ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ไม่ใช่สาระสำคัญ เนื่องจากผู้สมัครจะทราบคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้ว
