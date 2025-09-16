เขมร รับปากแก้แก๊งคอล จ่อส่งแผนให้ไทยใน 1 เดือน ด้าน เสธทภ.1 ยัน 26 ก.ย.ไม่มีปะทะ

เขมร รับปากไทย แก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ เตรียมเสนอแผนปฏิบัติการให้ไทย ภายใน 1 เดือน ขณะไทยเตรียมติดตามผลปฏิบัติ โดยยึดจากการโทรหลอกคนลวงคนไทยของคอลเซนเตอร์ ขณะที่เสธทภ.1 ยืนยันไม่มีการใช้กำลัง เข้าบ้านหนองจาน 26 ก.ย.นี้
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 16 กันยายน พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ PCT เข้าร่วมประชุมกับทาง พล.ต.ท.เซียง ซาริด รอง ผบ.ตร.กัมพูชา เพื่อหารือแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สแกมเมอร์ ใช้เวลาประชุมนานกว่า 10 ชั่วโมงก่อนจะมีการลงนามร่วมกัน
จากนั้น พล.ต.อ.ธัชชัย แถลงผลการประชุม ระบุว่า การประชุมครั้งนี้เป็นต่อเนื่องจากการประชุม GBC เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศกัมพูชาและมาหลอกลวงคนไทย รวมไปถึงการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในกัมพูชา
ที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ที่ย้อนกลับมาสร้างปัญหาอย่างร้ายแรงให้กับคนไทย จนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง
โดยไทยได้ส่งข้อมูลฐานคอลเซ็นเตอร์ ให้กับผู้แทนทางกัมพูชา เพื่อให้ทราบว่าทางการไทย มีข้อมูลว่าฐานคอลเซ็นเตอร์กัมพูชาอยู่ที่ไหน
ซึ่งทางการกัมพูชา รับปากว่าจะจัดทำแผนการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ทางการไทยมอบข้อมูลมาให้ ซึ่งผลการปฏิบัติทั้งหมด จะนำไปรายงานที่ประชุม GBC ที่จะประชุมครั้งถัดไป
ส่วนสาเหตุที่การประชุมล่าช้ากว่า 10 ชั่วโมง เนื่องจากว่า รายละเอียดในหนังสือข้อตกลง เป็นสิ่งที่สำคัญ ส่งผลให้มีการเจรจาแก้ไขหลายครั้ง แต่ท้ายที่สุดทั้ง 2 ฝ่ายได้ข้อตกลงร่วมกัน โดยทางทหารไทยจะมีการติดตามการประเมินผลการแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์อย่างใกล้ชิด ด้วยการติดตามจากการแจ้งความออนไลน์
ด้าน พล.ต.สุรวิทย์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ตนมาร่วมประชุมวันนี้ และอยู่จนการประชุมเสร็จสิ้นการ เป็นภารกิจของกองทัพภาคที่ 1 ต่อจากผลการประชุม GBC ที่เกาะกง พร้อมกันนี้ได้ชี้แจง ว่า ขณะนี้มีข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบออนไลน์ ส่งผลให้ฝั่งประชาชนกัมพูชาตื่นตระหนกรวมไปถึงประชาชนคนไทยด้วย เนื่องจากในคลิป ระบุว่า จะมีการใช้กำลัง บริเวณพื้นที่บ้านหนองจานในวันที่ 26 ก.ย.68 ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลการที่บิดเบือน และตัดต่อ โดยวันที่ตนเองระบุวันที่ 26 นั้น เป็นวันที่ 26 ก.ค. ขณะที่มีการสู้รบกันอยู่
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ยังระบุอีกว่า หลังจากนี้จะติดตามการร่วมมือตามข้อตกลง GBC ทั้งเรื่องการเก็บกู้วัตถุทุ่นระเบิด ในจังหวัดสระแก้ว การแก้ปัญหาพื้นที่บ้านหนองจาน โดยวันพรุ่งนี้ (17 ก.ย.) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย จะมีการหารือร่วมกัน พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะทำงานชุดเล็กในระดับอำเภอ เพื่อร่วมในการแก้ปัญหา จากนั้นจะนำผลการดำเนินการเข้าที่ประชุม GBC ในครั้งถัดไป