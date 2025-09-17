จิรายุ ย้ำชัด MOA ส้ม-น้ำเงิน มีผลผูกพัน เตือน 4 เดือน ตระบัดสัตย์เพื่อชาติอาจหวนกลับมา

จิรายุ ย้ำชัด MOA ส้ม-น้ำเงินมีผลผูกพัน ปชช.65 ล้านคนเป็นพยาน เตือนตระบัดสัตย์เพื่อชาติจะหวนกลับมา
เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการฯ และสมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้า พรรคภูมิใจไทย ออกมาระบุว่า MOA ที่พรรคภูมิใจไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวลงนามกับพรรคประชาชนนั้น ไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดว่า
ตนเห็นว่าอาการออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมาย เพราะสังคมต่างตั้งข้อสังเกตว่า พรรคประชาชนสีส้มยอมโหวตให้ภูมิใจไทยสีน้ำเงินนั้น อาจมีข้อต่อรองอะไรอยู่เบื้องหลัง แต่กำลังถูกแหกตาหรือไม่ แต่ที่สังคมตั้งข้อสงสัยหนักมาก หากนายสิริพงศ์ จบกฎหมายมา ต้องอ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น ย่อมจะรู้ว่านิติกรรมที่หัวหน้าพรรคทั้ง 2 พรรคลงนามและมีพยานรู้เห็นเป็นประชาชนคนไทยกว่า 65 ล้านคน ย่อมมีผลผูกพันในการลงนามทุกประการ
“อาการเริ่มออกแล้วที่รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกมาบอกว่าการลงนาม MOA น้ำเงิน ส้มไม่มีผลใดๆ ทำให้น่ากังวลใจต่อคำว่าตระบัดสัตย์เพื่อชาติอาจจะหวนกลับมาอีกครั้งในแวดวงวงการเมืองไทยในรอบ 4 เดือนนับจากนี้หรือไม่” นายจิรายุ กล่าว
