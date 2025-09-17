ส.ส.ปชน. สงสัย ทนายณัฐ สับสนข้อกฎหมาย ชงพท.ยื่นปมจริยธรรม ยุบปชน.-ภท.

‘จุลพงศ์’ ซัดกลับ ‘ทนายณัฐ’ ร้อง ‘เพื่อไทย’ ฟัน ‘อนุทิน-ณัฐพงษ์’ ถอดถอน ส.ส. 212 คน ‘ภูมิใจไทย-ปชน.’ พร้อมยุบ ปชน.-ภท. เพ้อเจ้อ-ไม่มีสาระพอที่จะไปขยายความต่อ หวัง มือกฎหมาย ‘พท.’ ใช้ความคิดตรึกตรองอย่างรอบคอบ แนะ ไม่ควรนำประเด็นจริยธรรมมาทำลายด้วยกันเอง
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 กันยายน ที่รัฐสภา นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) แถลงกรณี นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชน มอบคำร้องฉบับแก้ไขในการร้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค ปชน. รวมถึง ส.ส.ทั้ง 2 พรรคจำนวน 212 คน และใช้ช่องทางร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อนำคดีไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยุบพรรค ปชน.และพรรค ภท. เกี่ยวกับข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรค ปชน.กับพรรค ภท. หรือ MOA ให้กับพรรคเพื่อไทย (พท.) นั้น ว่า จากกรณีดังกล่าว ตนในฐานะที่เป็น ส.ส.พรรค ปชน.คนหนึ่ง และรู้จักนายณัฐวุฒิมา 10 กว่าปี มีความเห็นว่านายณัฐวุฒิเพ้อเจ้อและสับสนในข้อกฎหมายในเรื่องความแตกต่างของการแสดงเจตจำนงระหว่างเอกชนที่เรียกว่านิติกรรมกับการทำสัญญาประชาคมทางการเมือง
นายจุลพงศ์กล่าวต่อว่า ในอดีตที่ผ่านมาพรรคการเมืองตั้งแต่ 2 พรรคขึ้นไปร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล นั่นคือการทำสัญญาประชาคมต่อหน้าสาธารณะอย่างหนึ่งว่าพรรคที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลตกลงจะร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลเดียวกัน และสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน ไม่ได้มีพรรคใดครอบงำพรรคอื่น เพียงแต่สัญญาประชาคมในอดีตไม่เคยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ประชาชนจึงไม่เคยรู้ว่านอกจากข้อตกลงว่าจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนั้น ยังมีข้อตกลงอะไรอื่นแอบแฝงอยู่หรือไม่
นายจุลพงศ์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สำหรับการทำ MOA ระหว่างพรรค ปชน.และพรรค ภท. เป็นการให้สัญญาประชาคมของพรรค ภท.ผ่านหัวหน้าพรรค ภท.ว่าใน 4 เดือนหัวหน้าพรรค ภท.จะยุบสภาและจะปฏิบัติในข้ออื่นอีก 5 ข้อ อย่างไรก็ตาม การทำนิติกรรมสัญญาระหว่างเอกชน หากมีการผิดสัญญาก็อาจนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาได้ ต่างจากกรณี MOA หากมีการผิดข้อตกลงพรรค ปชน.ก็ไม่สามารถไปฟ้องร้องต่อศาลให้หัวหน้าพรรค ภท. ในฐานะนายกรัฐมนตรีให้ยุบสภา เพราะอำนาจการยุบสภาต้องเป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พรรค ปชน.ทำได้เพียงการใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ ยกมือสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้น
กรณีประเด็นทางกฎหมายของ MOA ที่คุณณัฐวุฒิยกมาอ้างเพื่อถอดถอน ส.ส.พรรคประชาชนและยุบพรรคประชาชนนั้น ผมเห็นว่าไม่มีสาระพอที่จะไปขยายความ และหากจะนำไปเป็นสาระ ก็เป็นเพียงข้อศึกษาวิเคราะห์ถกเถียงในห้องเรียนของนักศึกษากฎหมายมากกว่าที่จะนำไปวิเคราะห์ในรายการวิเคราะห์การเมือง เพราะประเด็นที่คุณณัฐวุฒิยกขึ้นมาเสนอต่อพรรคเพื่อไทยนั้น ไม่มีประโยชน์อะไรต่อประชาชนเลย” นายจุลพงศ์กล่าว
นายจุลพงศ์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีประวัติส่วนตัวของนายณัฐวุฒิที่ นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค ภท. ให้สัมภาษณ์สื่อนั้น ตนไม่ขอพูดถึงเพราะรู้จักทั้ง 2 คนมานานแล้ว แต่เท่าที่ตนรู้จักนายศุภชัยมากว่า 30 ปี ตนไม่คิดว่านายศุภชัยจะพูดอะไรโดยไม่มีหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการที่นายณัฐวุฒิเสนอต่อพรรค พท. เรื่องกรณีการถอดถอน ส.ส.พรรค ปชน. พรรค ภท. และยุบทั้ง 2 พรรคนั้น ตนยังไม่ได้ยินคำตอบจากพรรค พท.ในเรื่องนี้ แต่หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นมือกฎหมายในพรรค พท.จะได้ตรึกตรองในข้อกฎหมายอย่างรอบคอบ
“นอกจากนี้ ผมเห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรนำประเด็นด้านด้านจริยธรรมหรือการล้มล้างการปกครองมาทำลายล้างพรรคการเมืองด้วยกันเอง เพราะการทำเช่นนี้เหมือนไก่ในเล้าที่จิกกัดกันเอง เจ็บตัวทั้งคู่ ส่วนคนยืนดูหัวเราะชอบใจ” นายจุลพงศ์กล่าว
