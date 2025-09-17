ส.ว.สำรอง บุกร้องเพื่อไทย สอบฮั้วส.ว.-เขากระโดง แฉอำนาจมืดขวาง DSI สอบพยาน 1,200 ปาก

‘ส.ว.สำรอง’ ร้อง ‘เพื่อไทย’ สอบคดีฮั้วสว.-เขากระโดง แฉ อำนาจมืดขวาง DSI สอบพยาน 1,200 ปาก ด้าน ‘อนุสรณ์’ รับลูก ลั่นยินดีรับภาระดำเนินการ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 กันยายน ที่รัฐสภา กลุ่ม ส.ว.สำรอง นำโดย นายธนวัฒน์ ศรีสุจ และคณะ ยื่นหนังสือถึง นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) เพื่อขอให้ติดตามคดีฮั้ว ส.ว. และคดีเขากระโดง
โดย นายธนวัฒน์กล่าวว่า พวกตนรู้สึกกังวลและห่วงใยในการทำคดี ฮั้ว ส.ว. เนื่องจากมีข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้ลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อไปสอบปากคำพยาน 1,200 ปาก แต่มีมือที่มองไม่เห็นสั่งให้กลับทันที ดังนั้น จึงมายื่นต่อพรรคเพื่อไทย ฝากสอดส่องดูแล ใช้กลไกสภาในการตรวจสอบ ซึ่งคดีฮั้ว ส.ว.เป็นคดีความมั่นคง เพราะมีองค์ประกอบพิเศษ ที่เป็นคดีที่กระทบต่อโครงสร้างรัฐและเสถียรภาพของประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ควบคุมอำนาจนิติบัญญัติและบริหาร เข้าข่ายกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 และ 114 ฐานกบฏและล้มล้างการปกครองหรือไม่
ด้าน นายอนุสรณ์กล่าวว่า วันนี้พรรค พท.เข้ามาทำหน้าที่ ไม่ว่าจะในฐานะอดีตรัฐบาล หรือว่าที่ฝ่ายค้าน ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่พรรค พท.ต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแล โดยเฉพาะกระบวนการฮั้ว ส.ว. ต้องเรียกว่าเป็นกระบวนการใหญ่ระดับชาติ ที่มีคนได้รู้ได้เห็นและตั้งคำถามทั่วทั้งประเทศ
นายอนุสรณ์กล่าวต่อว่า วันนี้เรากำลังเป็นฝ่ายค้านแท้ๆ ที่พร้อมทำหน้าที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชน โดยเฉพาะ ส.ว.สำรอง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกติกาและกลไก จากกระบวนการฮั้ว ส.ว. จึงทำให้ได้ ส.ว.ที่อาจมีหน้าตาผิดฝาผิดตัวหรือไม่ ดังนั้น พรรคยินดีเต็มที่ที่จะตรวจสอบ และจะจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าคนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นอย่างที่กลุ่ม ส.ว.พูด หรือไม่ พรรคยินดีรับภาระดำเนินการทั้งในกลไกรัฐสภา และทำงานควบคู่ไปกับภาคประชาชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พม.-กสศ. ใช้ระบบ พม.Smart-Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดระบบ กลับเข้าเรียนกว่า 1 หมื่นคน
- เทน ฮากปัดคุมทีมรักทเวนเต้ เพราะต้องทิ้งค่าชดเชยเกือบ 200 ล.จากเลเวอร์คูเซ่น
- ศาลรธน. ตีตก 2 คำร้องจัดเลือก สว. ไม่สุจริต ชี้กกต.สามารถกำหนดวิธีลงคะแนนได้
- ศาลรธน. รอความเห็นกกต. ก่อนวินิจฉัย ปมส.ว.ยื่นถอด ภูมิธรรม-ทวี พ้นรมต. แทรกแซงคดีฮั้ว