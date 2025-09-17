อนุทิน แวะสภา 35 นาที รับสายปริศนา ก่อนรีบออก บอกทำธุระ ส่วนรายชื่อ ครม. ตอบสั้นๆ “รอ”

‘อนุทิน’ แวะสภา 35 นาที รับสายปริศนา ก่อนรีบออกไป บอกขอทำธุระก่อน ส่วนรายชื่อ ครม. ตอบสั้นๆ “รอ”
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางมาที่อาคารรัฐสภา แล้วไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินเข้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรทันที ซึ่งขณะนั้นเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ล้มละลาย ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเข้าห้องประชุม ได้เจอกับนายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม (ปธ.) เป็นคนแรก ซึ่งนายกัณวีร์ได้ยกมือไหว้และได้มีการพูดคุยกัน ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วยสัญชาติ ซึ่งนายกัณวีร์ได้รับร้องเรียนจากประชาชนและได้ลงพื้นที่ไปที่ จ.เชียงใหม่
ภายหลังจากการพูดคุยกับนายกัณวีร์ นายกรัฐมนตรีได้เข้าไปทักทาย สส.พรรคภูมิใจไทยที่อยู่บริเวณหลังห้องประชุม และไปนั่งที่ประจำของตนเอง และคุยโทรศัพท์ส่วนตัว ซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้เวลาอยู่ที่อาคารรัฐสภาประมาณ 35 นาที
จากนั้นเวลา 14.00 น. นายอนุทิน เดินทางออกจากอาคารรัฐสภา โดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าได้ทูลเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “รอ”
เมื่อถามว่า ดูเหมือนพรรคภูมิใจไทยเนื้อหอม มีกลุ่มส.ส. และสจ.จังหวัดชุมพร แห่มาสมัครเป็นสมาชิกกันมาก นายอนุทิน หันมายิ้มแต่ไม่ตอบคำถามใดๆ เมื่อถามย้ำว่า จะพูดถึงนายชุมพล จุลใส ที่มาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเพียงว่า “อะไรนะ” ต่อข้อถามว่า วันนี้จะไปไหนต่อ นายอนุทิน ยิ้มตอบกลับ พร้อมกล่าวว่า “ขอไปทำธุระก่อน” จากนั้นได้ขึ้นรถทันที
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไอติม ยันที่มา ส.ส.ร. ของปชน. ตั้ง 2 คณะไม่ซับซ้อน เชื่อถ้าเป็นมติรัฐสภา ไม่ถูกร้องศาลแน่
- ส.ว. ปลื้ม ที่ประชุมวุฒิสภาฯ ฉลุยกม.ประมง-ลาคลอด 120 วัน จ่อถกร่างค่าตอบแทนผู้เสียหายฯต่อ
- ส.ว.ชี้แบนบุหรี่ไฟฟ้าเด็ดขาด ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา ระบุ ควรพิจารณามาตรการผสมผสาน-ภาษีมากำกับ
- ปลัด วุฒิไกร เคลียร์กระแสติดโผ รมช.พาณิชย์ ยันเป็นข้าราชการจนเกษียณ