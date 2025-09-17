กกต. แจง ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ชุดที่ 27 ลุยสอบคดีฮั้วเลือกส.ว.

กกต. แจงไม่ได้ตั้งคกก.ที่ 27 ลุยสอบคดีฮั้วเลือกส.ว.
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวที่ว่า ตามที่ปรากฏการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ โดยมีข้อความกล่าวอ้างว่า “กกต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 27 เพื่อให้ทำห้ทำหน้าที่สืบสวน ไต่สวน หรือดำเนินคดีว่ามีผู้หนึ่งผู้ไดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 77” นั้น
สำนักงาน กกต. ขอชี้แจ้งว่า ในการประชุม กกต. ไม่มีการแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 27 ตามที่มีการเสนอข่าว แต่อย่างใดการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ได้ยึดมั่นในหลักแห่งความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยมิได้มีความมุ่งหวัง ที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลร้ายแก่บุคคลหนึ่งบคคลใด หรือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด เป็นการเฉพาะ
