วิปวุฒิฯ มอบ กมธ.พัฒนาการเมือง พิจารณาแก้รธน. แนะไม่ควรเกิน 1 เดือน เสนอเข้าที่ประชุม

‘หมอเปรม’ เผยวิปวุฒิ มอบ ‘กมธ.พัฒนาการเมือง’ พิจารณา แก้ไขรัฐธรรมนูญ คาดใช้เวลา 1 เดือนเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ พร้อมฝาก ‘บวรศักดิ์’ เกาะติดการแก้ไขรธน.อย่างใกล้ชิดอย่าทำให้ประชาชนผิดหวัง
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. กล่าวว่า หลังจากตนได้หารือต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อันเนื่องมาจาก MOA ระหว่างพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ได้รับทราบจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) ที่ประชุมกันวันนี้ ว่า ได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมือง วุฒิสภา นำไปพิจารณาในประเด็นต่างๆ ให้ครอบคลุม ก่อนนำเข้ามาสู่ที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่ง
นพ.เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่า ตนเห็นว่า กมธ.พัฒนาการเมือง ควรจะพิจารณาไม่น่าจะเกิน 30 วันให้แล้วเสร็จ เพราะใน 1 สัปดาห์ จะมีการพิจารณาเพียงครั้งเดียว จึงเห็นว่าน่าจะพิจารณาสัก 4 ครั้งน่าจะได้ข้อสรุปแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา พอดีกับทางสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติของทั้ง 3 พรรคการเมืองควบคู่กันไป ก็ถือว่า ส.ว.ได้เดินหน้าแล้ว มีแนวโน้มว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จทันก่อนที่จะยุบสภาตามกรอบเวลาภายใน 4 เดือนตาม MOA ซึ่งคณะกรรมการของวุฒิสภามีทั้งหมด 21 คณะ เมื่อมี กมธ.พัฒนาการเมืองมารับผิดชอบโดยตรง ถือว่าวุฒิสภามีทางออกที่ดี ตนจะติดตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดต่อไป
“ผมอยากฝากถึงอาจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ว่าที่รองนายกฯที่ดูแลด้านกฎหมาย เมื่อได้รับโปรดเกล้าฯแล้วให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผิดหวังต่อการปฏิบัติตาม MOA ของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลก็มุ่งหวังจะให้ท่านเป็นผู้ได้รับผิดชอบทำเรื่องนี้ในนามของคณะมนตรี จึงขอฝากไปยังอาจารย์บวรศักดิ์ว่าทางวุฒิสภาก็จะติดตามในการทำงานของท่านอย่างใกล้ชิดต่อไปเช่นกัน” นพ.เปรมศักดิ์กล่าว