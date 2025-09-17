ส.ว. ปลื้ม ที่ประชุมวุฒิสภาฯ ฉลุยกม.ประมง-ลาคลอด 120 วัน จ่อถกร่างค่าตอบแทนผู้เสียหายฯต่อ

‘พิสิษฐ์’ เผย ที่ประชุมวุฒิสภาฯผ่านกฎหมายแรงงาน-ประมง จ่อพิจารณาร่างค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ สัปดาห์หน้า
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว.โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา หรือ วิปวุฒิสภา และ นายพิชาญ พรศิริประทาน ส.ว. ในฐานะ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวถึงการประชุมวุฒิสภาที่ผ่านมา มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำคัญ 2 ฉบับ โดยในวันที่ 15 ก.ย. ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญให้ผู้ที่ทำงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ ได้รับค่าตอบแทนการทำงาน มีวันหยุด วันลา วันพักผ่อน เวลาทำงาน เวลาพัก ไม่น้อยกว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้แรงงานหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 120 วัน โดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วัน และมีสิทธิลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้อีกไม่เกิน 15 วันกรณีบุตรมีภาวะเจ็บป่วยเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน มีความผิดปกติ หรือมีภาวะความพิการ โดยได้รับค่าจ้างร้อยละ 50 สำหรับวันที่ลา นอกจากนี้ ยังให้สิทธิแรงงานชายลาเพื่อช่วยเลี้ยงดูบุตรไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 125 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง
นายพิสิษฐ์กล่าวต่อว่า ส่วนในวันที่ 16 ก.ย. ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พ.ศ. … ซึ่ง กมธ.ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว โดยร่วมกันแก้ไขใน 6 มาตราสำคัญ ซึ่งรวมถึงมาตรา 28 ที่เป็นการแก้ไขมาตรา 69 ห้ามใช้อวนล้อมจับที่มีตาอวนเล็กกว่า 2.5 ซม. ทำการประมงในเวลากลางคืน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน ปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประมงพื้นบ้านและชุมชน ประมงท้องถิ่น รวมถึงการประมงในทุกวิถีทางโดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลายทำให้เกิดการทำประมงที่ยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 157 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ กมธ.ร่วมกันเพื่อจัดส่งไปยังคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป
สำหรับการประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์หน้า จะมีวาระการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว และวันอังคารที่ 23 กันยายน 2568 มีการพิจารณารายงานการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง คือ 1.รายงานพิจารณาการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรที่มีกาซิโน ของ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) วุฒิสภา และ 2.รายงานพิจารณาการศึกษาการใช้โดนโจมตีทางทหารและการก่อการร้าย ของ กมธ.การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … 2.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … โดยมอบหมายให้ กมธ.การศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้พิจารณาศึกษา และ 3.ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ด้านที่ดินและป่าไม้ พ.ศ. … โดยมอบหมายให้ กมธ.จำนวน 4 คณะ เป็นผู้พิจารณาศึกษา ประกอบด้วย 1) กมธ.การกฎหมาย และการยุติธรรม 2) กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) กมธ.การทหารและความมั่นคงของรัฐ และ 4) กมธ.การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งได้มีการพิจารณาญัตติเรื่อง การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งนายเปรมศักดิ์ เพียยุระ เป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมายให้ กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ เป็นผู้พิจารณาศึกษาญัตติดังกล่าวร่วมกับญัตติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 เรื่อง ขอให้วุฒิสภาพิจารณาปัญหาเรื่องบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว. เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ ต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มจากศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภามาร่วมพิจารณาด้วย