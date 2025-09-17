ปลัด วุฒิไกร เคลียร์กระแสติดโผ รมช.พาณิชย์ ยันเป็นข้าราชการจนเกษียณ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่กระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกระแสข่าวมีชื่อนั่งเป็นโผรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใน ครม.อนุทิน 1 ท่ามกลางกระแสการยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2568 ว่า ไม่ได้เป็นไปตามกระแสข่าว ยืนยันว่าตนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม คือ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไปจนเกษียณอายุราชการ สำหรับรายชื่อที่ออกมาก็เป็นแค่โผ หรือ การคาดการณ์กันเอง ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ตนตกใจแต่อย่างใด
“กรณีที่ลาออกจากตำแหน่งตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร OR นั้น เป็นการลาออกตามธุรกรรมปกติ”
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ถูกทาบทามจากฝ่ายการเมืองให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ หรือไม่ นายวุฒิไกร กล่าวว่าไม่เคยถูกทาบทาม
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีความสนใจ ในการเมืองหรือไม่ นายวุฒิไกร กล่าวว่าในฐานะข้าราชการจำเป็นต้องสนใจการเมืองอยู่แล้ว เพื่อรับนโยบายมาปฏิบัติในฐานะข้าราชการประจำ อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ ยังไม่ได้มีความสนใจที่จะเป็นนักการเมือง