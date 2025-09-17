กัมพูชา เสนอวาระด่วนปมขัดแย้งไทย บนเวที AIPA ที่ประชุมตีตกข้อเสนอ ชี้ไม่ใช่เวทีคู่ขัดแย้ง

“ฉลาด” นำทีมไทยร่วมประชุม AIPA เผย ที่ประชุมตีตกข้อเสนอกัมพูชาให้หยิบยกปมขัดแย้งกับไทยมาหารือ ยัน AIPA ไม่ใช่เวทีคู่ขัดแย้ง “โรม” เบรค ”กัมพูชา“ กลางวง หลังเสนอวาระเร่งด่วน ปมขัดแย้ง “ไทย-กัมพูชา” หารือ หวั่น เป็นประเด็นการเมือง ชี้ มีกระบวนการ IOT และ GBC อยู่แล้ว
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA ครั้งที่ 46 กล่าวถึงเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหารของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบการประชุมต่อจากครั้งที่ผ่านมา แต่มีประเด็นใหม่ที่เพิ่มจากประเทศกัมพูชาที่พยายามเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ต่อที่ประชุม AIPA ในส่วนนี้ทางคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเห็นว่าเวที AIPA ไม่ใช่เวทีคู่ขัดแย้ง ที่ต้องมาเจรจาให้เพื่อนประเทศสมาชิกลำบากใจ ซึ่งหลายประเทศให้การสนับสนุนว่าเวที AIPA ควรเป็นเวทีเพื่อความสร้างสรรค์มากกว่าการจับคู่เจรจา ที่ประชุมจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายไทย ดังนั้นข้อเสนอจากฝั่งกัมพูชาจึงตกไป
“วันนี้จึงเป็นที่พึงพอใจของทีมไทยแลนด์ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศได้อย่างสมบูรณ์ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ไม่เสียชื่อทีมไทยแลนด์“ นายฉลาด กล่าว
ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย ที่เข้าร่วมประชุมได้กล่าวถึงข้อเสนอของกัมพูชาผ่านเวที AIPA ว่า เป็นการเสนอในระยะเวลากระชั้นชิดเป็นช่วงสุดท้าย ที่เปิดให้ประเทศสมาชิกเสนอวาระเร่งด่วนได้ ดังนั้น ทีมไทยแลนด์ที่นำโดยนายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯคนที่ 2 เมื่อทราบข้อเรียกร้องของกัมพูชา จึงได้เตรียมการในเรื่องนี้ ซึ่งจากเดิมกัมพูชาเรียกร้อง 2 ข้อ คือ 1. เรื่องเฉลยศึก ที่ทหารกัมพูชาถูกควบคุมตัว ในช่วงเวลาที่มีการปะทะ และ 2. เรื่องการเปิดด่านชายแดน แต่ท้ายที่สุดทางกัมพูชากลับเรียกร้องบนเวที AIPA เพียงเรื่องการเปิดด่านชายแดนเท่านั้น จึงรู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงหยิบยกมาเพียงเรื่องนี้ ในเมื่อกระบวนการของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ผ่านไปแล้ว และค่อนข้างราบรื่น
“การหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยอีกครั้ง จากการแก้ปัญหาแบบทวิภาคี ระหว่างไทย และ กัมพูชา ควรจะราบรื่นผ่านเวทีคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ซึ่งการหยิบยกมาพูดคุยอีกครั้งบนเวที AIPA ซึ่งเป็นเวทีพหุภาคี จะเป็นการทำให้เกิดประเด็นการเมือง และการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนทำได้ยากยิ่งขึ้น” นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุม AIPA ว่าหากต้องการให้เปิดด่านชายแดน กัมพูชาต้องเดินหน้าใน 3 เรื่องเพื่อให้บรรยากาศดีขึ้นคือ 1.การนำอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน 2.การจัดการทุ่นระเบิด และ 3.การจัดการแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ดังนั้นประเทศไทยจึงไม่สามารถตอบรับข้อเสนอของกัมพูชาที่จะให้พิจารณาเรื่องนี้ได้