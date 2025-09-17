ลิณธิภรณ์ ชี้ MOA ปชน. ทำภูมิใจไทย มีพลังดูด ลั่นต้องรับผิดชอบ ก่อนขอพท.ร่วมมือ

‘ลิณธิภรณ์’ ถามหาความรับผิดชอบปชน.หลังเป็นนั่งร้านรัฐบาลภท. จวกพลังดูดแข็งแกร่งกลายร่าง รบ.เสียงข้างมาก
เมื่อวันที่ 17 กันยายน น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติ คือ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ พร้อมกลุ่ม ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ดินเนอร์มื้อเย็นหวานฉ่ำ ส่งสัญญาณรวมขั้วรัฐบาลว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนชัดเจนถึงความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองตามที่พรรคประชาชนประกาศในบันทึกความตกลง (MOA) เรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อย
น.ส.ลิณธิภรณ์กล่าวว่า แม้ MOA ของพรรคประชาชนจะระบุให้พรรคภูมิใจไทยต้องไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อให้กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก และรักษาสถานะรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้เลย การเป็นนั่งร้านของพรรคประชาชนกำลังออกดอกออกผลให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่พรรคประชาชนไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ อำนาจรัฐของรัฐบาล ภท.กลายเป็นพลังดูด ส.ส.และนักการเมืองเข้ามาเสริมกำลังให้รัฐบาลอยู่ดี
น.ส.ลิณธิภรณ์กล่าวอีกว่า ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ไม่เคยมีรัฐบาลใดที่ได้รับอำนาจบริหารจากการสนับสนุนโดยเสียงของฝ่ายค้าน เพื่อให้กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย คำถามต่อมาจึงไม่ใช่แค่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เพราะอุปสรรคที่แท้จริง คือ ส.ว.บางส่วนไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญ พรรคประชาชนจะรับผิดชอบอย่างไร อยากฟังคำตอบชัดๆ อย่ามัวแต่เล่นเกมเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น เรียกร้องพรรคเพื่อไทยมาร่วมกันเป็นฝ่ายค้าน ตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากพรรคประชาชน
“สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกมการเมืองที่กำลังส่งสัญญาณลดทอนอำนาจของประชาชน และไม่ได้สร้างสังคมการเมืองที่เข้มแข็ง แต่อาจกลายเป็นการเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นภายใต้ ส.ว.ที่สังคมคลางแคลงใจ ก่อนจะเรียกร้องความร่วมมือจากพรรคเพื่อไทยช่วยแสดงจริงใจให้เห็นความรับผิดชอบในการกระทำก่อน ความร่วมมือถึงจะเกิดขึ้นได้” น.ส.ลิณธิภรณ์กล่าว