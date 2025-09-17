ชลน่าน เผย ร่างรธน.ฉบับ พท. ไม่โละอำนาจ ส.ว. แย้มวางสเปก สสร. เทียบเท่า สส.-สว.

ชลน่าน เผย ร่างแก้รธน.ฉบับ เพื่อไทย ไม่โละอำนาจ ส.ว. หวั่น กระทบการตัดสินใจ-ไม่ได้รับความร่วมมือ แย้ม วางสเปก ส.ส.ร. เทียบเท่า สส.-ส.ว. ไม่ห่วงบล็อกโหวต เหตุ ให้สิทธิประชาชนทั้งจังหวัดเลือกก่อนส่งรัฐสภา เคาะชั้นสุดท้าย
เมื่อวันที่ 17 กันยายน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ว่า คณะทำงานของพรรค พท.ที่มีนายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท.เป็นประธาน ได้หารือต่อเรื่องดังกล่าวและมีข้อสรุปคือ จะเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 เพิ่มหมวด 15/1 ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้น โดยจะไม่แตะหรือแก้ไขรายละเอียด หรือเงื่อนไขในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในมาตรา 256 เช่น การออกเสียงของส.ว. จำนวน 1 ใน 3 ในชั้นรับหลักการและชั้นของวาระสาม เพราะมีระยะเวลาการแก้ไขสั้น และหากมีประเด็นที่กระทบต่อการตัดสินใจของส.ว. อาจไม่ได้รับความร่วมมือ หรืออาจมีประเด็นประโยชน์ได้เสียเกิดขึ้นได้
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า สำหรับเนื้อหาของการเพิ่มหมวด 15/1 นั้นมีข้อสรุปเบื้องต้นคือ จะให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม จำนวน 150 คน โดยส่วนแรกคือ ให้ประชาชนแต่ละจังหวัดเลือก ส.ส.ร. ในจังหวัดของตนเอง ตามจำนวนที่คำนวณได้จากฐานประชากรของจังหวัด เป็นจำนวน 2 เท่าของส.ส.ร. เช่น จ.น่าน มี ส.ส.ร.ได้ 1 คน ประชาชนต้องเลือกเข้ามา 2 คน เป็นต้น จะได้ผู้ที่ผ่านการเลือกจำนวน 200 คน ให้รัฐสภาคัดเลือก ให้เหลือ 100 คน และส่วนที่สองมาจากการคัดเลือกขององค์กร สถาบันวิชาการที่กำหนดคุณสมบัติไว้ ประมาณ 50 คน
“สิ่งสำคัญที่กำหนดที่มาของส.ส.ร. ไว้คือ คำนึงการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด แต่มีเงื่อนไขต้องไม่เป็นเลือกตั้งทางตรง ดังนั้น จึงให้จังหวัดเลือกตั้งผู้สมควรได้รับเลือกเป็นส.ส.ร. และส่งให้รัฐสภาเลือกอีกชั้น ดังนั้นในชั้นของการเลือกผ่าน 77 จังหวัดนั้น จะไม่กำหนดคุณสมบัติที่สูงเกินไป โดยยึดแนวกำหนดคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามเหมือน ส.ส. หรือ ส.ว.” นพ.ชลน่าน กล่าว
เมื่อถามว่า การกำหนดให้เลือกตั้งผ่านจังหวัดจะป้องกันการฮั้วการเลือกได้อย่างไร นพ.ชลน่าน กล่าวว่า จะเปิดให้ประชาชนทั้งจังหวัดเป็นผู้เลือก ไม่ใช่จำกัดเฉพาะกลุ่มอาชีพ ที่อาจทำให้เกิดการบล็อกโหวตได้ ซึ่งการเลือกจะเป็นโมเดลเดียวกับการเลือก ส.ส. และให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการจัดการเลือก
เมื่อถามว่า ขั้นตอนให้รัฐสภาเลือก ส.ส.ร.ในชั้นสุดท้าย อาจถูกครหาว่าเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองเลือกคนของฝ่ายตัวเองมาทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า คาดการณ์แบบนั้นไม่ได้ เพราะระบอบของรัฐสภายึดเสียงข้างมากเป็นหลัก เมื่อรัฐสภาเลือกอย่างไรต้องเป็นไปตามนั้น ซึ่งการกำหนดให้จังหวัดเลือกบุคคลที่จะได้รับเลือกส.ส.ร. ให้เป็น 2 เท่าของผู้จะมาเป็น ส.ส.ร. เท่ากับจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาเลือกได้กว้างขวาง ขณะเดียวกันภายใต้การตรวจสอบของประชาชน ไม่ว่า ส.ส.ร. ถูกเลือกมาเป็นคนของใคร จะไม่สามารถออกนอกลู่นอกทางได้
