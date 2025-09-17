ทำเนียบ จัดสถานที่ เตรียมพร้อมรับ ‘นายกฯ-ครม.ใหม่’ ถ่ายรูปติดบัตร ก่อนเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์

ทำเนียบ จัดสถานที่ ตึกสันติไมตรี เตรียมพร้อม นายกฯนำครม.เฝ้าถวายสัตย์ฯ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯแล้วนั้น
ในวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดสถานที่ภายในตึกสันติไมตรีหลังนอก สำหรับให้คณะรัฐมนตรีพักรอและเตรียมห้องสีเหลืองสำหรับถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวรัฐมนตรี ก่อนที่นายกฯจะนำ
ครม.เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติ ที่เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบทำเนียบ และบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เจ้าหน้าที่คนสวนได้ตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาด ให้ดูสวยงาม พร้อมสำหรับถ่ายภาพหมู่ ครม.
