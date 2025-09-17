อิ๊งค์-เอม เข้าพรรคแต่เลี่ยงเจอสื่อ จับตาพรุ่งนี้เข้าเยี่ยม ทักษิณ ที่คลองเปรม
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวที่พรรคเพื่อไทยตั้งแต่ช่วงเช้า มีแกนนำเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่พรรคตามปกติ โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยในเวลาประมาณ 10.45 น.เพื่อประชุมคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทย วางกรอบจัดทำนโยบาย สำหรับเตรียมความพร้อมในการหาเสียงเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งขณะเข้าพรรคน.ส.แพทองธารได้เลี่ยงเจอสื่อมวลชน โดยเข้าด้านหลังอาคารที่ทำการพรรค และขึ้นไปห้องทำงานทันที
ขณะที่เวลา 14.00 น. น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาว ก็ได้เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเช่นกัน
จากนั้นในเวลา 16.00 น. น.ส.แพทองธาร และน.ส.พินทองทาได้เดินทางออกจากที่ทำการพรรคในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยมีรายงานว่าในวันทึ่ 18 กันยายน ครอบครัวชินวัตรจะเดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่เรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเช้า
ขณะที่แกนนำคนอื่นๆ ที่เดินทางเข้าพรรควันนี้มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเดินทางมาพร้อมกับนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อดีตรมช.คมนาคม บิดา และนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกฯ