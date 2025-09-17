การเมือง

ทบ. ยกภาพกูเกิลเอิร์ธ ดักคอ ‘มาลี’ ยันใช้แก๊ส-กระสุนยาง ตามกติกาสากล ในพื้นที่ไทย

กองทัพบก ดักคอ “พล.ท.หญิงมาลี” ยืนยัน ไทยปฏิบัติตามหลักสากล แก๊สน้ำตาไม่ถือเป็นอาวุธเคมี และไทยใช้ควบคุมเหตุวุ่นวาย ในเขตอธิปไตยไทย

จากกรณีชาวเขมรรื้อถอนลวดหนามที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว กระทั่งนำมาสู่เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนของไทยต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยาง เพื่อป้องกันลุกลามจลาจลนั้น

ล่าสุด กองทัพบก ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นภาพจากกูเกิลเอิร์ธเพื่อยืนยันว่าบ้านหนองหญ้าแก้วที่เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนของไทยใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางกับชาวเขมรนั้น อยู่ในพื้นที่อธิปไตยไทย

พร้อมเขียนข้อความระบุว่า “กันคุณมาลีบิดเบือน ยืนยัน ไทยปฏิบัติตามหลักสากล แก๊สน้ำตา ไม่ถือเป็นอาวุธเคมี และไทยใช้ควบคุมเหตุวุ่นวายในเขตอธิปไตยไทย

 

