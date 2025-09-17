กองทัพไทย ส่งกำลังใจ คฝ.หลังบาดเจ็บจากสกัดเขมรก่อจลาจลที่บ้านหนองหญ้าแก้ว

กองทัพไทย ส่งกำลังใจแก่จนท.ควบคุมฝูงชน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รักษาความสงบเรียบร้อย และปกป้องอธิปไตยชาติ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน กองทัพไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจกองบัญชาการกองทัพไทย ระบุว่า กองทัพไทยขอส่งกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) ทุกนาย ณ บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และอดกลั้น ภายใต้มาตรการควบคุมสถานการณ์อย่างมีสติและเป็นขั้นตอน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และปกป้องอธิปไตยของชาติ
การยืนหยัดตรึงกำลังท่ามกลางความตึงเครียด แม้ต้องเผชิญกับความรุนแรงและการบาดเจ็บ คือภารกิจอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ และความรักชาติอย่างแท้จริง
กองทัพไทยขอชื่นชม เชิดชูเกียรติ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เป็นปราการด่านหน้า สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน และเป็นประวัติศาสตร์แห่งความเด็ดเดี่ยวที่จะอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป