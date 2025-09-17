เปิดรายชื่อ 4 ตร. บาดเจ็บจากเหตุปะทะเขมรที่บ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อปกป้องเขตอธิปไตยไทย
จากกรณีชาวเขมรรื้อถอนลวดหนามที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว กระทั่งนำมาสู่เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนของไทยต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยาง เพื่อป้องกันลุกลามจลาจลนั้น
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า มีตำรวจสระแก้วบาดเจ็บ 4 นาย หลังเกิดเหตุปะทะกับชาวกัมพูชาที่บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว โดยมีรายนามดังนี้
1.พ.ต.ท. สมัชญ์ นาคพน รอง.ผกก.สส.สภ.คลองลึก ได้รับบาดเจ็บที่หน้าผาก
2.ด.ต. ศักดิ์สิทธิ์ นพเกล้า ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว ได้รับบาดเจ็บที่หางคิ้ว
3.จ.ส.ต. ชยันต์ เบ้าทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.อรัญประเทศ ได้รับบาดเจ็บที่หน้าผาก
4.ด.ต. แสงอรุณ ศรีวงศ์จันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.คลองลึก ได้รับบาดเจ็บที่ ขาขวาบวมช้ำ