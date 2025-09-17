อรรถวิชช์ ภูมิใจ สู้สำเร็จ ร่างล้มละลายฉลุย ขรก.ยื่นฟื้นฟูหนี้ ล้มละลายไม่ต้องพ้นราชการ

อรรถวิชช์ ภูมิใจ สู้สำเร็จ สภาฯ ผ่านร่างพ.ร.บ.ล้มละลาย ขรก.ยื่นฟื้นฟูหนี้ ล้มละลาย ไม่ต้องออกราชการ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า
ผมสู้ให้สำเร็จแล้ว กม.ฟื้นฟูหนี้ ให้ยอดหนี้เพียง 50% เห็นด้วยกับแผนฟื้นฟู จากเดิม 2 ใน 3 มาตราเด็ด ข้าราชการเข้าฟื้นฟูแล้วล้มละลายทีหลัง ไม่ต้องออกจากราชการ
17 ก.ย.68 สภาผู้แทนราษฎรผ่านวาระ 3 เรียบร้อย ร่างพ.ร.บ.ล้มละลาย เมื่อศาลรับคำร้องฟื้นฟู จะเกิดสภาวะ Automatic Stay หยุดจ่ายหนี้ชั่วคราวทันที ไม่รอทำแผนเสร็จ
เรื่องที่ผมร่างใส่ลงไปใหม่ คือ
– “ยกเลิกพิธีกรรมจัดประชุมเจ้าหนี้ เหลือแค่ขอความยินยอมจากเจ้าหนี้” ได้ความยินยอมจากเจ้าหนี้ด้วยยอดหนี้ 50% จากหนี้ทั้งหมด แผนฟื้นฟูผ่านทันที (เดิมยอด 2 ใน 3 )
– ข้าราชการที่ยื่นขอฟื้นฟูหนี้แล้วหากล้มละลาย “ไม่ถูกต้องบังคับออกจากราชการ“ ท่านยังสู้ต่อได้ เหมือนเอกชน
ดีใจที่ผ่านสภา ขั้นต่อไปเตรียมส่งต่อไปวุฒิสภา ภูมิใจครับ