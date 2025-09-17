กองทัพภาคที่ 1 สรุปเหตุการณ์ ‘บ้านหนองหญ้าแก้ว’ ยัน ใช้มาตรการเบาไปหาหนัก

กองทัพภาคที่ 1 สรุปเหตุการณ์ ‘บ้านหนองหญ้าแก้ว’ ใช้มาตรการเบาไปหาหนัก โดย ทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 1 สรุปเหตุการณ์บ้านหนองหญ้าแก้ว เผยไทม์ไลน์คณะ IOT กลับปุ๊บ กัมพูชาป่วนปั๊บ ย้ำฝ่ายไทยได้ใช้มาตรการควบคุมฝูงชนจากเบาไปหาหนัก
เมื่อวันที่ 17 กันยายน จากกรณีเหตุการณ์ที่ฝ่ายไทยใช้กระสุนยาง – แก๊สน้ำตา สลายการชุมนุมทหาร-ชาวบ้านกัมพูชา บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ล่าสุดทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 1 ขอสรุปเหตุการณ์ ในวันที่ 17 ก.ย.2568 ดังนี้
เวลา 13.45 น. คณะ IOT เดินทางถึง จต.ส.34 (บ้านหนองหญ้าแก้ว) อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จาก ผบ.ฉก.12
เวลา 14.10 น. คณะ IOT ทั้ง 2 ฝ่ายลงพื้นที่ พูดคุย ณ เเนวลวดหนามป้องกันตนเอง บ้านหนองหญ้าเเก้ว คณะ IOT ตรวจพื้นที่ ที่ฝ่ายกัมพูชาพยามยามรื้อเเนวลวดหนาม
เวลา 15.10 น. คณะ IOT (ฝ่ายไทย) เดินทางกลับ
เวลา 16.00 น. ฝ่ายไทย เข้าเสริมเเนวป้องกัน ให้มั่นคง เเข็งเเรงยิ่งขึ้น
เวลา 16.06 น. ฝ่ายกัมพูชานำประชาชน ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก พระสงฆ์ เข้ามากดดันบริเวณแนวลวดหนาม
เวลา 16.17 น. จากภาพถ่ายทางอากาศตรวจพบ ขบวนรถจำนวน 6 คัน ของฝ่ายกัมพูชา คาดว่าเป็นการเพิ่มเติมกำลัง
เวลา 16.20 ฝ่ายกัมพูชาเริ่มเปิดฉากรื้อแนวลวดหนาม
เวลา 16.23 ฝ่ายไทยนำกำลัง ชุดควบคุมฝูงชนเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติตามกฎการควบคุมฝูงชนจากเบาไปหาหนัก เริ่มต้นจากการแจ้งเตือน พร้อมใช้แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง
– ประชาชนกัมพูชา ขว้างไม้ ก้อนหิน หนังสติก กระทำต่อฝ่ายเรา
– ชุดควบคุมฝูงชนใช้ รถ LRAD แก๊สน้ำตา กระสุนยาง สลายการชุมนุม
– ชาวบ้านกัมพูชาถอยออกจากเเนวปะทะ เนื่องจาก เเก๊สน้ำตา
จากนั้นเวลา 16.45 น. ฝ่ายไทยกำลังดำเนินการวางแนวลวดหนามและเสริมความมั่นคงด้วยยางรถยนต์ ประชาชนชาวกัมพูชายังปักหลักในพื้นที่ และตะโกน ต่อว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย อย่างต่อเนื่อง
เวลา 17.00 น. สถานการณ์ยังไม่สงบโดยทางประชาชน ฝ่ายกัมพูชายังพากันปลุกระดมให้ต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ทางเจ้าหน้าที่ส่วนฝ่ายไทยได้ประกาศแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาดูแลประชาชนของฝ่ายตนเองให้อยู่ในความสงบ และใช้เครื่องส่งคลื่นสัญญาณเสียงเพื่อจะสลายการชุมนุมของประชาชนกัมพูชา
จากเหตุการณ์ บ้านหนองหญ้าแก้ว ฝ่ายไทยได้ใช้มาตรการควบคุมฝูงชน ปฏิบัติในพื้นที่ ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงและยังคงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ ฝ่ายกัมพูชายังคงมีมวลชนบางส่วนที่ยังปักหลักดูสถานการณ์ในพื้นที่