ภท. เนื้อหอม ส.ส.-บ้านใหญ่ใต้ จ่อซบ ตั้งเป้าเลือกตั้งใหญ่กวาดไม่ต่ำ 30 เก้าอี้ ปชน.จับตาผิดเอ็มโอเอ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดตัวกลุ่มของนายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้า ก็เตรียมทยอยเปิดตัวบ้านใหญ่ “กาญจนะ” ที่นำโดยนายชุมพล กาญจนะ และนางโสภา กาญจนะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุราษฎร์ธานี เข้ามาสังกัดพรรค ภท.อีก รวมถึง เตรียมทาบทาม “โกหนอ” หรือนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ ที่ดูแล ส.ส.ตรัง 2 คน คือ น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรค ปชป.และนายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรค ปชป.มาร่วมศึกเลือกตั้งครั้งหน้าดัวย หลังนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้า ปชป.ประกาศไม่ไปต่อ ส่วนนายทวี สุระบาล ส.ส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) น่าจะย้ายมาพรรค ภท.ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เช่นเดียวกับกลุ่มของนายนิพนธ์ บุญญามณี ที่มีลูกชาย คือนายสรรเพชญ บุญญามณี ส.ส.สงขลา และนายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา พรรค ปชป.จะย้ายมาร่วมพรรค ภท.ด้วย เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า อย่างไรก็ตาม พรรค ภท.จะส่งผู้สมัครครบทุกเขตในพื้นที่ภาคใต้ และตั้งเป้าจะได้ ส.ส. 30 คนขึ้นไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร่วมรับประทานอาหารที่ร้านทีเฮ้าส์ ถ.พระราม 6 ซึ่งมีนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ในฐานะอดีตเลขาธิการพรรค รทสช. นายชุมพล จุลใส นายนพพร อุสิทธิ์ หรือนายกโต้ง นายก อบจ.ชุมพร พร้อมด้วย นายสุพล จุลใส นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ส.ส.ชุมพร และทีมงานพลังชุมพร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ก่อนที่ในเช้าของวันที่ 17 กันยายน นายชุมพลได้นำคณะเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรค ภท.
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงกรณีมีกลุ่มการเมืองย้ายเข้าไปยังพรรค ภท.เพิ่มเติม ส่งผลทำให้เสียง ส.ส.เพิ่ม จนอาจขัดต่อข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรค ปชน.กับพรรค ภท.ว่า ใน MOA มีเนื้อหาที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้ว และขอย้ำอีกรอบว่า หากทำอะไรที่ขัดต่อ MOA จะดำเนินการตามที่หัวหน้าพรรค ปชน.ได้ประกาศไว้ หากมีกรณีเบี้ยวสัญญา ตามที่ข้อตกลงที่ระบุว่า ห้ามกระทำการใดที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะรัฐบาลเสียงข้างน้อย เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก แต่เข้าใจว่า มีบางคนตั้งคำถามว่า อาจจะมี ส.ส.พรรคอื่นที่ไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล ย้ายเข้าพรรค ภท.ซึ่งพรรค ปชน.จับตาอย่างใกล้ชิด
“หากถึงจุดนั้น จะดำเนินการตามมาตรการที่เรามี ในการควบคุมการรักษาสัญญา แต่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำ ว่าทำไมถึงต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะกลายเป็นว่ามีรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้ ส.ส.คนหนึ่ง วันนึงไปขอคะแนนเสียงประชาชนในนามพรรคหนึ่ง นโยบายของพรรคหนึ่ง แต่พอเข้ามาแล้ว อยู่ดีๆ ก็เดินไปสมัครกับอีกพรรคนึง หรือไปสนับสนุนอีกพรรคนึง ทั้งที่ตัวเองยังคงเป็น ส.ส.อยู่ ในประเด็นนี้ ยิ่งตอกย้ำว่าควรที่จะรวมเข้าไปด้วย ตอนที่มีการพิจารณาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” นายพริษฐ์กล่าว