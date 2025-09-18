ตร.ใช้กระสุนยาง-แก๊สน้ำตา หลังม็อบเขมรทำร้าย จนท.-ระดมมวลชนรื้อรั้วบ้านหนองหญ้าแก้ว
เมื่อวันที่ 17 กันยายน แหล่งข่าวจากความมั่นคง เปิดเผยถึงการดำเนินการในทุกเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ในการที่จะให้ทางกัมพูชาออกจากพื้นที่ของประเทศไทยไป ไม่ว่าจะเป็นที่ จ.ตราด ที่พบรุกล้ำ 17 จุด โดยเฉพาะภาพเหตุการณ์รื้อลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว หรือที่หนองจาน จ.สระแก้ว จะทำเป็นขั้นตอน
ต่อมานายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย หอบเอกสารหลักฐานเดินเท้าข้ามด่านพรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อไปยื่นหนังสือประท้วงกรณีชาวกัมพูชาบุกรุกรื้อลวดหนามที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วม GBC ที่ผ่านมา ให้กับนายอูม เรีย เตร็ย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จัดกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย บริเวณชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยมีรายงานว่า หากยังมีกรณีรื้อลวดหนาม ไทยจะใช้ตำรวจปราบจลาจลเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับขั้นจากเบาไปหาหนัก ตามขั้นตอนการปราบจลาจล
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดที่ไทยได้ปฏิบัติมา เชื่อว่าไทยสามารถชี้แจงให้องค์กรนานาชาติได้ทั้งหมด สำหรับการประชุม GBC ในวันที่ 10 ตุลาคม คงไม่เพิ่มเรื่องใดหารืออีก เพียงแต่จะเก็บ และเคลียร์เรื่องที่กัมพูชายังติดค้างไทยอยู่ที่ยังไม่ทำ จะไม่เปิดประเด็นเพิ่มแล้ว
ทั้งนี้ เฟซบุ๊กกองทัพบกทันกระแส ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า “บ้านหนองหญ้าแก้ว เริ่มใช้กระสุนยาง แก๊สน้ำตา ชาวกัมพูชาทำร้ายเจ้าหน้าที่ และระดมมวลชน กัมพูชาละเมิดข้อตกลง และแสดงการเป็นปรปักษ์” ทั้งยังระบุว่า ล่าสุดชาวบ้านกัมพูชาถอยออกจากพื้นที่ เนื่องจากทนแก๊สน้ำตาไม่ไหว
เวลา 16.20 น.ที่บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว เกิดเหตุกการณ์โกลาหล โดยกลุ่มมวลชนชาวเขมร ทั้งผู้หญิง ชาย เด็ก และพระสงฆ์ ไม่ยุติการยั่วยุ มาตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ไทยอย่างหยาบคาย ก่อนเหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยกลุมมวลชนดังกล่าวรุกคืบบุกประชิดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนที่ยืนแนวหน้าห่างจากจุดผู้ชุมนุมประมาณ 6 เมตร จากนั้นใช้อาวุธที่เป็นท่อนไม้ยาวประมาณ 3 เมตร วิ่งเข้าไปฟาดเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงใช้กระสุนยาง และแก๊สน้ำตายิงใส่กลุ่มชาวเขมร จนเกิดเกลุ่มควันทั่วบริเวณ ทำให้กลุ่มมวลชนกัมพูชาพากันวิ่งหนีแตกกระเจิงเข้าไปหลบในป่าใกล้เคียง เหตุการณ์ความวุ่นวายจึงได้สงบลงชั่วครู่
จากนั้นมีกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวนหนึ่ง รวมตัวกันใช้ท่อนไม้บุกเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าอีกรอบ แต่เจ้าหน้าที่ใชักระสุนยางระดมยิงใส่จนแตกกระเจิงวิ่งหลบหนี ส่วนเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงพื้นที่