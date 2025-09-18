ประกอบ อ้างปชช.เรียกร้อง ‘อภิสิทธิ์’ กอบกู้ปชป. ‘ชวน’ ก็พูดบ่อยเหมาะเป็นผู้นำเวลานี้

ประกอบ บอก ประชาชนเรียกร้อง ‘อภิสิทธิ์’ กลับมากอบกู้ประชาธิปัตย์ เผย ‘ชวน’ ปรารภบ่อยเหมาะเป็นผู้นำในเวลานี้
เมื่อวันที่ 18 ก.ย.เวลา 09.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายประกอบ รัตนพันธ์ รักษาการกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวก่อนการประชุม กก.บห.ชุดรักษาการ ว่า นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เรียกประชุมเพื่อกำหนด วันและสถานที่ในการเลือกหัวหน้าพรรคฯ และกก.บห.พรรคชุดใหม่
ส่วนกระแสข่าวว่ามีการไปทาบทาม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ฯ มาเป็นหัวหน้าพรรคฯคนใหม่ รวมถึงมีการไปทาบทามนายกรณ์ จาติกวณิช ,นางนวลพรรณ ล่ำซำ (มาดามแป้ง) ด้วยนั้น นายประกอบ กล่าวว่า นายอภิสิทธิ์ประชาชนเรียกร้องมานานแล้ว เป็นหัวหน้าพรรคฯ ที่มีอุดมการณ์ชัดเจน สมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบว่านายอภิสิทธิ์มีความเหมาะสม ที่จะมากอบกู้ วิกฤตพรรคในยามที่พรรคฯตกต่ำ ที่สำคัญ ประชาชนในพื้นที่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในเขตของตน ก็ดีใจมากที่ทราบว่านายอภิสิทธิ์จะกลับมา
เมื่อถามย้ำว่ามีความชัดเจนแล้วหรือยังที่นายอภิสิทธิ์จะกลับมาพรรคประชาธิปัตย์ นายประกอบ กล่าวว่า ยังไม่มีใครรับปาก เพียงแต่ว่า สมาชิกพรรคฯก็ไปสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งประชาธิปัตย์ก็มีหลายคน ไม่ว่าจะเป็นนายกรณ์ มาดามแป้งหรือนายอภิสิทธิ์ ก็มีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคฯ
เมื่อถามว่าถ้านายอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคฯ เลขาธิการพรรคฯจะเป็นนายกรณ์ หรือมาดามแป้ง จะช่วยเสริมพรรคมากขึ้นหรือไม่ นายประกอบ กล่าวว่า จริงๆ มีหลายคนที่มีความเหมาะสม ก็เป็นไปได้ทั้งหมด แต่ขณะนี้ความชัดเจนยังไม่มี เพราะอยู่ในช่วงที่มีการทาบทามกันว่าใครมีความเหมาะสม
ส่วนตัวแทนพรรคฯที่ไปทาบทามนายอภิสิทธิ์เป็นใครนั้น นายประกอบ กล่าวว่าจริงๆ ก็หลายคน โดยเฉพาะสมาชิกรุ่นเก่า ที่เคยทำงานร่วมกับนายอภิสิทธิ์ โดยเฉพาะ นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคฯ ที่มีการปรารภอยู่ตลอดเวลา ว่า ในยามแบบนี้นายอภิสิทธิ์มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นำพรรคฯ
