ณัฐชา แต่งกลอน โต้ ชูวิทย์ ซัดเป็นผู้ใหญ่ด้อยค่าเด็ก ชี้ ปชน. ทนคนด่า หวังเกิดผล
เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก เป็นกลอนตอบโต้นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่แสดงความเห็นทางการเมือง ว่า
ผู้ใหญ่เอ่ย ผู้ใหญ่เฒ่า เกินเยียวยา
การเมืองเจ้า ยังคงวนเวียน ให้ซ้ำซาก
ผ่านการเติบ ผ่านการใหญ่ ดักดานวิชา
เป็นวงจรอุบาทว์ หลายช่วงคน
เมื่อแนวคิด การเมืองใหม่ ไม่แสวงอำนาจ
มุ่งช่วยชาติ แก้ปัญหา วิกฤติประชา
แม้ยอมตรม ถูกต่อว่า ทนคนด่า หวังเกิดผล
เป็นทางออก ทางรอด ประชาชน
เกิดเป็นคน อย่าคิดสนแต่ประโยชน์ตน ชาติเจริญ
ฝึกแต่งกลอน ตอนเช้าก่อนไปทำงาน
ผู้ใหญ่ในที่นี้ สำหรับผู้ใหญ่ที่คอยดอยค่าเด็กอย่างเดียวนะครับ
