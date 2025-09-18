การเมือง

ส.ส.ปชน. จี้ รบ. เร่งปักปันเขตแดนให้ชัด ชี้ ชาวตราดกังวล เขมรรุกล้ำแดนไทย 17 จุด

‘ศักดินัย’ ทวงคืนเขตแดนไทย 17 จุดจังหวัดตราด หลัง ‘เขมร’ รุกล้ำ จี้ ‘รัฐบาล’ ปักปันเขตแดนเด็ดขาด พร้อมเก็บระเบิด กู้เกียรติภูมิคนไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม เปิดให้สมาชิกหารือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ก่อนเข้าวาระการประชุม โดยนายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรคประชาชน (ปชน.) หารือว่า

ขณะนี้ชาวตราดกำลังกังวลใจเกี่ยวกับกรณีกัมพูชารุกล้ำเขตแดนไทย 17 จุด ยิ่งไปกว่านั้น นายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา ยังได้ส่งสารไปหลายประเทศระบุว่าไทยมีการเตรียมการลุกเอาคืนพื้นที่ทั้ง 17 จุดดังกล่าว เมื่อกัมพูชาละเมิดข้อตกลง MOU 43 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำให้เกิดความชัดเจน พื้นที่ประเทศไทยต้องอยู่ครบถ้วน การรุกล้ำพื้นที่จากเขตสันปันน้ำ 17 จุด อยู่ที่อำเภอเมือง จนถึงอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องใหญ่ และมีความสำคัญมาก ตนจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคง ขอให้ทำความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนให้เด็ดขาด พร้อมทั้งให้เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวไทยและชาวจังหวัดตราด

