ปชน. ฝากรัฐบาลใหม่ สางปัญหากัญชาเกลื่อนภูเก็ต ก่อนไฮซีซั่น หวั่นกระทบท่องเที่ยว

ปชน.ฝากรัฐบาลใหม่ สางปัญหากัญชาเกลื่อนภูเก็ต ก่อนช่วงไฮซีซั่น หวั่น กระทบท่องเที่ยว-นทท.คุณภาพหนีหาย ชี้ 4 เดือนเพียงพอเหตุ ‘ภูมิใจไทย’ เป็นสารตั้งต้นผลักดันนโยบาย
เมื่อวันที่18 กันยายน นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาชน กล่าวว่าขณะนี้เราได้เห็นหน้าตารัฐบาลใหม่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้ว จึงอยากจะฝากแก้ปัญหากัญชา แม้จะมีเวลาในการทำงานเพียง 4 เดือน แต่น่าจะเพียงพอในการจัดการปัญหาเดิมที่คั่งค้างได้ เพราะพรรคภูมิใจไทยเองเป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันนโยบายกัญชา ซึ่งขณะนี้มีผลกระทบหลายด้านรวมถึงการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจ.ภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้รับผลกระทบด้านภาพลักษณ์ไปเต็มๆ
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวว่า ปัญหานี้มีความเร่งด่วนต่อการฟื้นเศรษฐกิจเพราะอีกไม่นานจะเป็นช่วงไฮ ซีซั่น นักท่องเที่ยวหยุดยาวตั้งแต่คริสต์มาสต์ตลอดปีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตภูเก็ตคือจุดหมายปลายทางของการพักผ่อน แต่ขณะนี้เดินไปหาดไหนมีแต่กลิ่นกัญชาอวลคลุ้งไปหมด ส่วนตัวเห็นด้วยที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ดังนั้น ร้านจำหน่ายกัญชามีได้ แต่จะต้องไม่ใช่ปล่อยปละละเลย ขนาดเหล้าเบียร์ยังมีโซน มีเวลาขาย แต่กัญชาที่เพิ่งปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดกลับไร้การควบคุมจนกัญชาเต็มไปทุกหัวระแหง ซึ่งไม่ใช่ทุกคน ทุกครอบครัว หรือทุกประเทศรู้สึกเชิงบวกกับกัญชาเราจึงต้องตระหนักถึงปัจจัยนี้ด้วย
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่จ.ภูเก็ตกำลังเผชิญตอนนี้คือนักท่องเที่ยวคุณภาพกำลังโบกมือลาเพราะกลิ่นกัญชาคลุ้งประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยหายไปไม่มีอีกแล้ว ซึ่งจะปล่อยให้ภาพลักษณ์เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้
“ผมจึงอยากฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ ใช้ 4 เดือนนี้ให้เต็มที่ ส่งสัญญาณเรื่องการควบคุมกัญชาให้ชัดเจน เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมั่นใจที่จะกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ได้โปรดคืนภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกกลับมาให้เราด้วย” นายเฉลิมพงศ์กล่าว