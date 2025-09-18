อดิศร จี้ ‘อนุทิน’ กล้าหาญ ฟันเขากระโดง เป็นที่สาธารณะหรือไม่ ย้ำแม้เปลี่ยนรบ.แต่กม.เหมือนเดิม

อดิศร จี้ ‘อนุทิน’ กล้าหาญ ฟันที่เขากระโดงเป็นที่สาธารณะหรือไม่ ย้ำ กม.ต้องตีความเหมือนกันแม้เปลี่ยนรัฐบาล
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม เปิดให้สมาชิกหารือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ก่อนเข้าวาระการประชุม โดย นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) หารือว่า เรื่องที่ประชาชนและ สังคมไทยให้ความสนใจ เพราะมาตรฐานทางกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าเวลาใดต้องใช้และตีความเหมือนกัน คนไหนผิด คนไหนถูก ไม่ว่าจะตกน้ำลุยไฟอย่างไร ผิดถูกย่อมเค็มเหมือนเกลือ สิ่งที่ตนจะสื่อคือเรื่องที่ดินเขากระโดง
นายอดิศร กล่าวต่อว่า ในยุครัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ที่ดินเขากระโดงเป็นที่หลวง เป็นที่สาธารณะและกำลังดำเนินการ แต่พอเปลี่ยนสมัยรัฐบาลยังไม่ทันไร และยังไม่ได้โปรดเกล้าฯ ปรากฏว่ากรมที่ดินบอกว่า ที่ดินเขากระโดงต้องชะลอไว้ก่อน โดยอ้างว่าต้องรอคำตัดสินของศาลปกครอง ตนอยากถามสภาฯ แห่งนี้ว่า เรื่องที่ดินเขากระโดงจะเอาอย่างไร ไม่ใช่ว่าใครขึ้นมาแล้ว คนหนึ่งบอกเขากระโดงเป็นที่สาธารณะ อีกคนขึ้นมาบอกว่าเป็นที่ส่วนตัว
“ผมกำลังจะให้กำลังใจท่านนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ต้องเป็นขุนพลกล้า เป็นนายกฯ ที่กล้าหาญ สามารถวินิจฉัยว่าเขากระโดงเป็นที่สาธารณะ ไม่ใช่ที่ส่วนตัว แม้ว่าท่านจะมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ก็ตาม และฝากท่านประธานฯ ทำหนังสือไปถึงท่านนายกฯ คนใหม่ว่า เขากระโดงนั้นเอาจริงแล้วเป็นที่สาธารณะหรือเป็นที่ส่วนตัว” นายอดิศร กล่าว
