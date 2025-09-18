วิโรจน์ ยื่นอธิบดีปกครอง สอบปมรับส่วยแลกสัญชาติ ด้านนิรัตน์ ยันหากผิดจริง จะลงโทษไม่ปราณี

วิโรจน์ ยื่น อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจสอบปม เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ขอใบถิ่นที่อยู่ถาวร ขณะที่ นิรัตน์ ยัน จะดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุด พร้อมขออย่าหลงเชื่อ ชี้ หากพบกระทำผิดจริง มีบทลงโทษ-ไม่ปราณี
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ที่กรมการปกครอง นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายสมดุลย์ อุตเจริญ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน เข้ายื่นหนังสือต่อกรมการปกครอง เพื่อร้องเรียนต่อ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง
กรณีที่มีการเรียกรับผลประโยชน์หลักหมื่นบาทจากชาวบ้าน ที่ประสงค์จะได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2567
โดยนายสมดุลย์ กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มายื่นหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินประชาชนตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท สำหรับดำเนินการออกใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ถาวรให้กับผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน จึงอยากให้มีการพิสูจน์สถานะบุคคล และประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย และประชาชนคลายความกังวลมากยิ่งขึ้น
ด้าน นายวิโรจน์ กล่าวว่า เมื่อสักครู่ได้หารือกับอธิบดีกรมการปกครองแล้ว ก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น เพราะเป็นประเด็นที่อธิบดีฯจับตาดูอยู่แล้ว และในกรณีของการเรียกรับผลประโยชน์ ทางกรมการปกครองก็มีคณะทำงานที่จะเข้าไปสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
ส่วนที่ประชาชนเป็นกังวลว่าจะขออนุญาตออกใบถิ่นที่อยู่ถาวรไม่ทัน เบื้องต้นทางอธิบดีฯแจ้งว่ามีกระบวนการติดตามอยู่ เพราะรายชื่อบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน และบุตรของบุคคลที่อพยุพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน ที่เกิดในราชอาณาจักร รวมจำนวนกว่า 4 แสนคน มีรายชื่อที่ได้สำรวจและขึ้นทะเบียนไว้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องก็เป็นหน้าที่ของกรมการปกครองที่จะเสนอเรื่องให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และขอมติครม.ขยายระยะเวลาต่อได้
ด้านนายนิรัตน์ กล่าวว่า เรื่องการแอบอ้างไปหาผลประโยชน์ดำเนินการขอสัญชาติ เป็นสิ่งที่กรมการปกครองเฝ้าระวังไว้แล้ว เพราะพฤติกรรมแบบนี้ตามจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนเคยเกิดขึ้นมาก่อน กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้เฝ้าระวังและห้ามกระทำการดังกล่าว ส่งผลให้มีข้าราชการถูกจับกุม ไล่ออก และปลดออกในทุกๆปี เช่นเดียวกับผู้นำท้องถิ่นก็ถูกดำเนินการทางอาญา
ฉะนั้น ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อว่าจะหมดเขตในการยื่นขอวันที่ 30 ก.ย. 2568 หรือ ต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการ เพราะตามมติครม.สามารถดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ถาวรถึงเดือนมิ.ย. 2569 แต่หากยังไม่ทันเวลากรมการปกครองก็จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อจะนำเสนอครม.ให้มีมติขยายระยะเวลาเพิ่ม
สำหรับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องมีเจ้าหน้าที่รัฐรับส่วย นายนิรัตน์ กล่าวว่า กรมการปกครองได้มีการส่งเรื่องไปยังส่วนปราบปรามการทุจริต สำนักทะเบียนลงไปแล้ว ก่อนที่จะมีข่าวจากทางส.ส. จึงขอยืนยันว่าทางกรมฯมีการทำงานร่วมกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการรับส่วยจริง โดยหากินกับพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของชาติ ตนพร้อมดำเนินการทันทีอย่างไม่ปราณี และจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่หากมีทั้งพยานหลักฐาน และเกิดการข่มขู่ ย้ำว่าสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
