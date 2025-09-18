ณัฐพงศ์ ลูกเขยทักษิณ ยิ้มตอบ ถูกถามมีชื่อนั่งแคนดิเดตนายกฯเพื่อไทยคนต่อไป

ณัฐพงศ์ เขยทักษิณ ยิ้มตอบกระแสข่าวเป็นแคนดิเดตนายกฯเพื่อไทยคนต่อไป บอก ยังไม่ได้คิดสนใจเล่นการเมือง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กันยายน ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายหลังจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ภายในแดนพยาบาล เป็นครั้งที่สอง โดยใช้เวลาเข้าเยี่ยมเพียง 15 นาที
โดย น.ส.แพทองธาร ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ออกมาเร็ว เพราะว่าคุณพ่อไม่ค่อยสบายเลยได้เยี่ยมเพียงสั้นๆ ทราบว่ามีเรื่องความดัน คุณพ่อก็บอกว่ามีอาการเพลียๆ แม้ว่าตัดผมสั้นแล้วแต่ผมก็ยังร่วงอยู่ ก็น่าจะมีความเครียด แต่คุณพ่อก็ยังยิ้มแย้มอยู่บ้าง นอกจากนี้ คุณพ่อบอกว่ามีเรื่องการพักผ่อนที่นอนไม่ดีบ้าง แต่เรื่องกำลังใจก็ยังโอเคอยู่ ส่วนการรับประทานอาหารตนไม่แน่ใจ บอกเพียงแต่ว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่ดี ส่วนว่ามีอาการปวดหลังหรือไม่ ตนไม่แน่ใจ พ่อบอกแค่ว่านอนไม่ดี ทั้งนี้ ครอบครัวเราก็ให้กำลังใจกันและกัน ก็เป็นการเยี่ยมแบบที่คุณพ่อเดินมาก็นั่งคุยกันผ่านกระจก ก็ให้กำลังใจกัน คุยสั้นๆ และคุยยากนิดหนึ่ง ส่วนวันนี้หลานๆ ก็ได้เขียนจดหมายมาฝากให้คุณตา พวกเราก็เลยฝากเข้าไปให้คุณพ่อ ส่วนเรื่องผลการเอกซเรย์ปอดเป็นอย่างไรบ้าง ตนไม่ทราบ ไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้ เห็นแต่ว่าคุณพ่อวันนี้ดูเหนื่อยๆ
น.ส.พินทองทากล่าวว่า วันนี้หลานๆ ก็ได้เขียนจดหมายมาฝากให้คุณตา โดยเป็นการเขียนให้กำลังใจคุณตา เพราะเห็นถึงความอดทนของคุณตา ก็เลยเขียนจดหมายมาให้กำลังใจ ถ้าสามารถส่งจดหมายมาได้บ่อยๆ ก็จะพยายามเขียนส่งมาให้คุณตา คุณตาจะได้มีเพื่อน โดยเนื้อหาภายในจดหมายถูกเขียนขึ้นโดยลูกสาวฝาแฝดคนโต แต่เขียนในนามแทนน้องๆ 7 คน
ขณะที่ นายณัฐพงศ์ปฏิเสธตอบคำถามถึงกระแสข่าวที่ตัวเองมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพรรคเพื่อไทย โดยเพียงแค่ยิ้มให้สื่อ และเมื่อถามต่อว่า หลังจากนี้สนใจลงเล่นการเมืองหรือไม่ นายณัฐพงศ์กล่าวสั้นๆ ว่า “ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้”
