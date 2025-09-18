กล้าธรรม จ่อดันร่าง กม.คุ้มครองอาชีพอิสระ เปิดกองทุน-ประกันสังคม ดูแลแรงงานกว่า 20 ล้านคน

แรงงานอิสระ ไม่ถูกมองข้าม ! พรรคกล้าธรรม จ่อดันร่าง กม.คุ้มครองอาชีพอิสระ เปิดกองทุน-ประกันสังคม ดูแลแรงงานอิสระกว่า 20 ล้านคน สร้างความมั่นคงและเป็นธรรม
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 18 กันยายน พรรคกล้าธรรม นำโดย นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี, นายปกรณ์ จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน,นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ ส.ส.นครศรีธรรมราช,นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยนายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ส.ส.กทม.พรรคไทยก้าวหน้า ร่วมกันแถลงถึง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ
โดยนายสะถิระ กล่าวว่า แรงงานอิสระเป็นกลุ่มสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 2.2 ล้านล้านบาทต่อปี แต่ที่ผ่านมากลับไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและขาดมาตรการดูแลอย่างจริงจังจากภาครัฐ ซึ่งอาชีพอิสระมีความหลากหลาย ตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัด พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ช่างตัดผม ช่างทำผม ช่างซ่อม ช่างไฟฟ้า ศิลปิน ดีเจ ยูทูบเบอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ไปจนถึงแรงงานแพลตฟอร์ม อย่างไรเดอร์และผู้ขับรถรับส่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้กระจายไปทั่วประเทศ ทั้งในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
นายสะถิระ กล่าวต่อว่า พรรคกล้าธรรม จะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณา โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของแรงงานอิสระ โดยจะจัดตั้งกองทุนแรงงานอิสระเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพและเปิดโอกาสให้กู้ยืมเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้แรงงานอิสระได้รับสิทธิเข้าร่วมประกันสังคมตามมาตรา 33 พร้อมทั้งวางระบบค่าแรงขั้นต่ำคิดเป็นรายชั่วโมงเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการทำงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานหรือสภาองค์กรอาชีพอิสระ เพื่อเป็นตัวแทนในการเจรจาและคุ้มครองผลประโยชน์ร่วมกัน
“แรงงานอิสระไม่ควรถูกมองข้าม เนื่องจากเป็นผู้ที่สร้างรายได้และพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาที่ภาคส่วนอื่นเผชิญปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวหรือภาคการส่งออก การมีกฎหมายที่ชัดเจนจึงเป็นการรับรองสิทธิและสร้างหลักประกันให้แรงงานอิสระมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงขึ้น
พร้อมทั้งเติบโตไปกับเศรษฐกิจยุคใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแรงงานอิสระคือฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย เราจำเป็นต้องผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องแรงงานเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขามีโอกาสพัฒนาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายสะถิระ กล่าวทิ้งท้าย
ด้านนายไชยามพวาน กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็น ประตูสำคัญ ในการสร้างความมั่นคงและความเป็นธรรมแก่แรงงานอิสระทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เช่น กลุ่มไรเดอร์และผู้ขับขี่ส่งอาหาร เผชิญปัญหาหนัก ทั้งอุบัติเหตุไร้หลักประกัน รายได้ไม่เป็นธรรม และถูกแพลตฟอร์มเอาเปรียบ เช่น การปิดบัญชีโดยไม่เป็นธรรมโดยไม่มีช่องทางอุทธรณ์ ทำให้ขาดทั้งความมั่นคงและความเป็นธรรมในการทำงาน
“วันนี้มีแรงงานอิสระกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยก็ไม่มีอะไรคุ้มครอง รายได้ต่อรอบสุทธิไม่ถึง 30 บาท บางครั้งต้องทำงานกลางแดดกลางฝน รายได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง นี่คือเหตุผลว่าทำไม พ.ร.บ.แรงงานอิสระ จึงสำคัญอย่างยิ่ง
โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระ จัดตั้งองค์กรเพื่อสะท้อนปัญหาและเรียกร้องสิทธิได้โดยตรง ถือเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนในรูปแบบ “Bottom up” ซึ่งต่างจากระบบเดิมที่แรงงานไม่มีสิทธิรวมตัวอย่างแท้จริง” นายไชยามพวาน กล่าว
นายไชยามพวาน กล่าวต่อว่า กฎหมายนี้จะทำให้แรงงานอิสระเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งสวัสดิการ การป้องกันการเอาเปรียบ และรายได้ที่เป็นธรรม พร้อมเชิญชวนทุกพรรคการเมืองร่วมกันผลักดัน เพื่อให้ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันสามารถนำเข้าสู่สภาภายใน 4 เดือน ก่อนหมดวาระ นี่คือกฎหมายที่จะทำให้สัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนเป็นจริง ไม่ใช่เพียงการหาเสียง แต่เป็นเครื่องมือสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระอย่างแท้จริง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เสริมกำลัง คฝ. 2 กองร้อย คุมสถานการณ์ชายแดน เผยภาพ จนท.เขมร แจกอุปกรณ์ป้องกันแก๊สน้ำตา
- ปชน. เดินเกม สอบ 1 รมต. ครม.อนุทิน ขาดคุณสมบัติ ลั่นถ้ายังดื้อ จ่อแฉเอกสารลับ วันแถลงนโยบาย
- วรชัย นัดเสื้อแดง กินข้าวหน้าเรือนจำ ให้กำลังใจ ทักษิณ 20 ก.ย.นี้
- ปชน.ขอส.ว.ร่วมแก้รธน. เปิดประตู รับฟังเสียงประชามติ ชี้ถ้าไม่ได้ ก็ไปรณรงค์ตอนเลือกตั้ง